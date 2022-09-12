ما هي ديانة الأميرة ديانا، تعد الأميرة ديانا أحد أبرز الشخصيات البريطانية المعروفة، وهي أحد ابرز أفراد العائلات المالكة في بريطانيا، عملت الأميرة ديانا في العديد من المناصب وتقديم الكثير من الأعمال الحيرة في البلدان العربية والاجنبية، مما زاد اهتمام الكثير للتعرف على ديانة الأميرة ديانا حيث انتشرت الكثير من الأقاويل بأن ديانة الأميرة ديانا مسلمة الديانة وليست مسيحية كما يشاع.

من هي الأميرة ديانا ويكيبيديا

تعد الأميرة ديانا شخصية بريطانية الأصل وهي أحد أبرز أفراد عائلة سبنسر في بريطانيا وهي من العائلات الحاكمة، تزوجت ديانا من الأمير تشارلز ولكن لم تستمر معه طويلا حتى يتم الإعلان عن انفصالهما لبعض المشكلات العائلية حيث أنجبت منه ولدين، حيث تعرضت ديانا عام 1997 لحادث سير أدى الى وفاتها على الفور مما تساءل الكثير للتعرف على ديانة الأميرة ديانا قبل وفاتها.

ما هي ديانة الأميرة ديانا

حسب ما تناقلت الكثير من منصات التواصل الإجتماعي حول ديانة الأميرة ديانا حيث صرح الكثير بأن ديانة ديانا قد أسلمت قبل وفاتها ولكن لم يتم تأكيد الخبر بعد حيث لم يتم التأكد بأن الحادث التي وقع مع الأميرة ديانا حادث طبيعي او مدبر، والجدير بالذكر بأن الأميرة ديانا قمت العديد من الأعمال الخيرية لمختلف البلدان الأجنبية والعربية.

سبب وفاة الأميرة ديانا

تعرضت الأميرة ديانا الى حادث سير مروع وصادم عام 1997، بعد ملاحقتها من الصحفيين التصوير معها لقاء،حيث كان السائق يقود السيارة وهو ثمل، وبجانبه الحارس الشخصي تريفور ريس جوني وديانا في الخلف، أدى الى ارتطام السيارة في عمود كهرباء أدى الى وفاتها على الفور، نتيجة السرعة الزائدة.

الأميرة ديانا من مواليد 1961، ولدت في بارك هاوس بانجلترا، حيث تعتنق بارك هاوس الديانة الاسلامية حسب ما صرح البعض تعرض الى حادث سير مؤلم أدة الى وفاتها على الفور تاركه أبنائها الأمير ويليام، والأمير هاري.