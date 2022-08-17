ما هي ديانة ايلون ماسك ، قد ثار الاهتمام من قبل الكثير من الأشخاص حول العالم رجل الأعمال صاحب الثروة المالية الكبيرة ، والذي قام بعملية شراء منصة تويتر قبل بضعة شهور ، والتي أثارت الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي حولها ، وما دفع لتصدر اسمه عبر محركات البحث مرة اخرى هو قيام باعلانه عبر تغريدة على حسابه عن نيته شراء مانشستر يونايتد ، تابعوا معنا للتعرف على اهم المعلومات الشخصية حول ايلون ماسك .

إيلون ماسك ويكيبيديا

إيلون ماسك مستثمر ورجل أعمال أمريكي. تعود أصوله إلى جنوب إفريقيا من جهة والده وكندا من جهة والدته، – كندي – أمريكي)، ولد في بريتوريا في 28 يونيو 1971 م، وعمره الحالي خمسون عامًا، نشأ وترعرع في بريتوريا ثم هاجر إلى كندا وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء والاقتصاد من جامعة بنسلفانيا. كرس نفسه للعمل من خلال الانتقال إلى كاليفورنيا، حيث أسس Zip2 بالشراكة مع شقيقه، ثم وسع عمله بشكل كبير، حيث أدار وأسس العديد من الشركات الخاصة، بما في ذلك “SpaceX – Tesla – Inc.”

سيرة إيلون ماسك

يعتبر إيلون ماسك من أكثر أثرياء العالم إثارة للجدل بسبب تصريحاته الغامضة حول خصوصيته وثروته، خاصة التصريح الذي أدلى به للحصول على تمويل لتشغيل مشروعه الجديد في ذلك الوقت، تسلا، على الرغم من ثروته. أما هوية المسك الشخصية فيمكن تحديدها على النحو التالي

الاسم واللقب Elon Reeve Mask – باللغة الإنجليزية “Elon Reeve Mask”.

والده إيرول مسك.

والدته مي ماسك “ني هالدمان”.

مواليد 28 يونيو 1971 م.

مكان الميلاد بريتوريا – جنوب أفريقيا.

العمر خمسون سنة.

محل الإقامة الحالي لوس أنجلوس – الولايات المتحدة.

الجنسية متعدد الجنسيات (أمريكا – كندا – جنوب إفريقيا).

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

الأبناء هناك ثمانية.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس.

التخصص العلمي الاقتصاد والفيزياء.

ألما ماتر جامعة بنسلفانيا.

اللغة الأم الإنجليزية.

المهنة رجل أعمال.

سنوات من النشاط بدأ المسك نشاطه منذ عام 1995 م – حتى الآن.

ما هي ديانة إيلون ماسك

إيلون ماسك ملحد “غير ديني”، صرح به علنًا أمام وسائل الإعلام والصحافة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لا يركع، ولا يؤمن بإله معين ولا صلاة، مع العلم أنه من الأصول المسيحية الإنجيلية من حيث الدين، وتناقض بيانه مع اعترافه السابق بضرورة الصلاة من أجل نجاح مشروعه الجديد في ذلك الوقت، “مهمة الصقر الأولى”، حيث ناشد جميع المؤمنين الصلاة من أجل مباركتها، لكن إجابته على عقيدته كانت واضحة، حيث قال “الدين والعلم لا يتعايشان أبداً” ورأيه في القدر يتفق مع هذا القول.

زوجة إيلون ماسك

يعيش المسك حياة انفصال عن العام الماضي 2022، وقدر أن العديد من النساء كان مرتبطًا به رسميًا، أولهن جاستن ويلسون، كاتب كندي، توفي منهن ستة أطفال، بعد أشهر ولادتهن. مرض مجهول، ثم تزوج من الممثلة البريطانية الجنسية طلوله رايلي، مما تسبب في أزمة علاقته بزوجته الأولى وانفصالهما بعد 12 عامًا من الارتباط. كان لديه أيضًا علاقة غير شرعية مع Amber Heard، زوجة صديقه John Depp، بالإضافة إلى اعترافه بمواعدة Grimes، الموسيقي الكندي. منذ عام 2022.

ما مدى ثراء إيلون ماسك

يُصنف إيلون ماسك ضمن قائمة أغنى رجال العالم، وقدرت ثروته الصافية وفقًا لمؤشرات مجلة فوربس وبلومبرج وقائمة المليارديرات العالميين بـ273 مليار دولار أمريكي، والتي تم إعدادها منذ أبريل من العام الحالي. 2022، وتتوزع هذه الثروة على أصول عدد من الشركات العالمية المنتشرة في عدة دول، والتي تنشط في عدة أنواع من الأعمال أبرزها مجال استثمار الذكاء الاصطناعي، وكذلك الشركات العاملة في مجال الصرافة. والتغذية، واشترى مؤخرًا شبكة التواصل الاجتماعي Twitter في بداية هذا العام مقابل 44 مليار دولار.

إيلون ماسك تويتر

يمتلك إيلون ماسك حسابًا شخصيًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي امتلكه مؤخرًا، وقد تجاوز عدد متابعين حسابه 103 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، يشارك من خلاله مقتطفات من أبرز أعماله منتشرة في عدد. من الدول، ويمكن للمعجبين مشاهدة آخر أخبار القناع، وزيارة حسابه الرسمي على تويتر ومتابعة أخباره مباشرة.

ما هي ديانة ايلون ماسك ، يعتبر ايلون ماسك أحد رجال العالم الأكثر ثراء ، ترجع اصوله الى جنوب أفريقيا ، ويعد من أشهر الرجال الذين قاموا بتأسيس العديد من الشركات أبرزها شركة Zip2 ، ويعد على غير دين معين حتى وقتنا الحالي .