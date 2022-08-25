ما هي ديانة بيكيه ، قد اثار الاهتام بالتعرف على ابرز المعلومات حول حياة اللاعب الشهير والذي يلعب ضمن افضل الفرق الاسبانية حول العالم وهو فريق برشلونة ، وعرف اللاعب بيكيه بمهارته البارعة في الدفاع داخل نادي برشلونة ، مما ساعده على تشكيل قاعدة جماهرية كبيرة من قبل عشاق كرة القدم حيث اشتهر لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه نتيجة عمله كلاعب في نادي برشلونة ، تابعوا معنا .

من هو بيكيه ويكيبيديا

جيرارد بيكيه برنابيو لاعب كرة قدم إسباني يلعب لنادي برشلونة والمنتخب الإسباني. ولد في 2 فبراير 1987 ويبلغ من العمر 35 عامًا. نشأ في أندية الشباب التابعة لبرشلونة، وانتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2004. وأثناء عام 2006، تمت إعارته لمدة عام إلى ريال سرقسطة، ثم في عام 2008 إلى نادي برشلونة، وفاز بجميع البطولات مع نادي برشلونة في موسمه الأول، وفاز بدوري أبطال أوروبا لعامين متتاليين، شارك في أول مباراة له في الحادي عشر من فبراير عام 2009 مع المنتخب الإسباني، فاز بكأس العالم FIFA 2010، كأس الأمم الأوروبية في عامي 2008 و 2012.

سيرة جيرارد بيكيه

تتضمن سيرة لاعب كرة القدم الإسباني بيكيه المعلومات التالية

الاسم الكامل جيرارد بيكيه برنابيو.

تاريخ الميلاد 2 فبراير 1987 م.

مكان الميلاد برشلونة، أسبانيا.

العمر 35 سنة.

الجنسية الإسبانية.

الارتفاع 194 سم.

المهنة لاعب كرة قدم.

مركز اللعب مدافع.

محل الإقامة برشلونة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة شاكيرا.

عدد الاطفال اثنان.

أسماء الأطفال ميلان وساشا.

ما هو دين بيكيه

تحول جيرارد بيكيه برنابيو إلى المسيحية، وتزوج من الراقصة شاكيرا، وأنجب منها طفلان. 2012 م، كما حصل على الميدالية الرياضية للاستحقاق الرياضي.

الحياة الشخصية لجيرارد بيكيه

عائلة جيرارد بيكيه هي عائلة كاتالونية، والده محامٍ اسمه جوان، ووالده هو مدير مستشفى لإصابات العمود الفقري في إسبانيا، واسمها مونتسيرات. طفولته هي سيسك فابريجاس، وما تربطه به علاقة صداقة وثيقة مع زميله كارليس بويول، وزوجته المغنية الشهيرة شاكيرا، ولديه طفلان ساشا وميلانو.

من هي زوجة جيرارد بيكيه

زوجة جيرارد بيكيه هي الراقصة والمغنية الشهيرة شاكيرا. ولدت في الثاني من فبراير 1977 م. تبلغ من العمر 45 عامًا، أي أنها أكبر من زوجها بعشر سنوات. هي كولومبية من أصل لبناني. حصلت على لقب ملكة الموسيقى اللاتينية، ولديها العديد من المواهب. بدأت مسيرتها الفنية في سن الثالثة عشرة عندما ظهرت في تسجيل من إنتاج شركة Sony Music Entertainment.

ما هو دين شاكيرا الصحيح

شاكيرا شخصية غير دينية، أي أنها لا تعتنق أياً من الأديان السماوية، فهي ملحدة، وأكدت في ظهور على إحدى وسائل الإعلام أنها سئمت من دين والدها المعذب، مثل أهلها. تعتنق المسيحية، كما اعتنق زوجها بيكيه المسيحية.

ما هي ديانة بيكيه ، يعرف اللاعب بيكيه بمهارته العالية في جهة الدفاع داخل نادي برشلونة الاسباني ، وأصبح يبلغ من العمر في وقتنا الحاضر قرابة 35 عام ، حصلة على الفوز في دوري أبطال أوروبا لعامين متتاليين ، ويحمل الديانة المسيحية .