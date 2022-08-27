ما هي ديانة جورج الراسي مسلم ام مسيحي

ما هي ديانة جورج الراسي مسلم أم مسيحي، حيث انتشر اسم الفنان والمغني اللبناني جورج الراسي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تعرضه لحادث مروري مروع أدى إلى وفاته في سيارته الخاصة على طريق عام في لبنان، ويعتبر جورج الراسي من أشهر وأبرز الشخصيات التي حققت النجاح والشهرة في مجال الغناء في الوطن العربي وتحديداً لبنان، سنتعرف على دين الفنان جورج الراسي اضافة الى.

من هو جورج الراسي

جورج الراسي فنان ومغني لبناني الجنسية. نشأ في أسرة فنية، حيث كان والده يشجعه دائمًا على العزف على العود والغناء. وله أخت اسمها نادين الراسي، ممثلة وفنانة لبنانية شهيرة. داخل مدينة الأشرفية قبل وفاته يوم السبت 27 أغسطس 2022 م عن عمر يناهز 39 عامًا.

سيرة جورج الراسي

فيما يلي أهم المعلومات عن الفنان اللبناني جورج الراسي

الاسم الكامل جورج خليل الراسي.

مكان الميلاد مدينة السلمون.

تاريخ الميلاد 2 ديسمبر 1982 م.

الجنسية لبناني.

الدين والمعتقد الدين المسيحي.

مكان الاقامة الاشرفية.

الإخوة والأخوات الفنانة نادين الراسي.

الموت السبت.

تاريخ الوفاة 27 أغسطس 2022 م.

العمر عند الوفاة 39 سنة.

سبب الوفاة حادث مروري.

المهنة والنشاط فنانة ومغنية مشهورة.

سنوات النشاط منذ 1995 م.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة جويل حاتم.

عدد الاولاد واحد “جوي”.

اللغة الأم العربية “اللهجة اللبنانية”.

ما هي ديانة جورج الراسي مسلم أم نصراني

الفنان اللبناني جورج الراسي يعتنق الديانة المسيحية. هو من عائلة مسيحية تعيش في دولة لبنان وتحديداً مدينة سلامون النش. ولد في عائلة فنية، ولجورج الراسي أخت اسمها نادين الراسي، ممثلة وفنانة لبنانية شهيرة. تبلغ من العمر 42 عامًا، وهي أكبر بثلاث سنوات من شقيقيها جورج. قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.

من هي زوجة جورج الراسي

زوجة الفنان اللبناني جورج الراسي، هي عارضة الأزياء الشهيرة “جويل حاتم”. تزوج الزوجان بعد علاقة غرامية جمعتهما في عام 2014 م، وقد نتج عن هذا الزواج طفلة واحدة اسمها “جوي” حتى انفصلا بعد عام واحد من الزواج في عام 2015 م، حيث لم يصرح الثنائي بأي تفاصيل عن ذلك. طلاق، ولد جويل حاتم في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً في مدينة تشارلستون في 2 فبراير 1979 م.

تفاصيل وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي

تعرضت الفنانة اللبنانية لحادث مروري مروع على طريق المصنع داخل الدولة اللبنانية، صباح السبت السابع والعشرين من آب / أغسطس 2022 م، مما أدى إلى وفاة الفنانة، إضافة إلى صديقته المقربة التي كانت. داخل سيارته الخاصة ذات اللون الأسود، كما كشفت مصادر محلية في لبنان، أن سبب الحادث هو اصطدام السيارة بالرصيف، مما أدى إلى تشظيها من الأمام ومقتل جورج الراسي عن عمر يناهز 39 عامًا.، بالإضافة إلى الشابة المجهولة ZM

وفي ختام سطور هذا المقال سنتعرف على ديانة جورج الراسي مسلم أم مسيحي إضافة إلى أبرز وأهم المعلومات الشخصية عن الفنان اللبناني جورج الراسي الذي حقق النجاح. والشهرة بعد تقديم العديد من الألبومات المتميزة.