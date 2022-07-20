ما هي ديانة حسام حبيب، تصدر اسم الفنان حسام حبيب مرة أخرى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد البلاغ الأخير الذي قدمته ضده الفنانة شيرين عبد الوهاب، فما هو هذا البلاغ، وما سبب انفصال شرين عبد الوهاب عن زوجها، هي أسباب طلبها الدعم الأمني وتوقيعه على شكوى عد التعرض للفنانة شيرين بعد انفصالهما وما هي الاسباب التي كانت مؤدية الى الانفصال، هذا كل ما سنتعرف عليه في مقالنا لهذا اليوم بالاضافة الى ما هي ديانة حسام حبيب، تابعونا.
حسام حبيب ويكيبيديا
ولد حسام حبيب في مدينة القاهرة في العام 1980 ميلادي، ويلغ الان الثانية والاربعون من عمره، كان محبا للغناء منذ طفولته وكان لدبه شغف كبير له، عاش حياته ما بين الغناء في مسارح المدرسة والمهرجانات الشعبية، وهو ايضا من عشاق كرة القدم، ولكنه اختار الفن والغناء على ان يكون لاعبا، وتمكن بجدارة من تحقيق النجاح الكبير له.
حسام حبيب السيرة الذاتية
يعتبر حسام حبيب من أوائل النجوم في الساحة العربية، فله عدد كبير من الإنجازات التي تعاون من خلالها مع عدد كبير من الفنانين النجوم، ومن بعدها تفرغ لإدارة أعمال زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب قبل انفصالهما، وللتعرف على السيرة الذاتية له من الاتي:
- الاسم والنسبة: حسام حبيب
- اسم الشهرة: حسام حبيب.
- تاريخ الولادة:ـ 31 مايو، أيار سنة 1980 ميلادي.
- محل الولادة: القاهرة، مصر.
- مكان الإقامة الدائم: القاهرة، مصر.
- العمر: يناهز الـ 42 عامًا.
- الجنسية: جمهورية مصر العربية.
- الديانة: الإسلام.
- الطائفة: سني.
- الحالة الاجتماعية: مطلق.
- عدد الأبناء: لا يوجد.
- مؤهلات علمية: درجة البكالوريوس بإدارة الأعمال.
- المدرسة الأم: جامعة القاهرة.
- اللغة الأم: اللغة العربية، لهجة مصرية.
- لغات ثانوية: الإنجليزية.
- المهنة: مطرب وموسيقار.
- سنوات العمل: استهل حسام حبيب مسيرته الفنية منذ التخرج، حتى تاريخ يومنا هذا.
ما هي ديانة حسام حبيب
يعتنق الفنان حسام حبيب الديانة الإسلامية، وله اسرة محافظة جدا، وسنية المذهب ويعيش في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، وهو اسمه الحقيقي حسام الدين حسين كامل حبيب، وهو الاخر الأكبر من بين اخوانه، وله اخوة أحدهم يسمى باسل، والاخت اسمها رانية ولا تتوفر أي معلومات عن بقية أهله.