ما هي ديانة ديما صادق ، لقد اثار الهام العديد من الأشخاص والمتابعين للاعلامية والصحفية ديما صادق ، حول التعرف على الضجة الاعلامية التي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية حول حملة التحريض الشرسة والتي تهاجمها بشكل علني ، وجاء ذلك بسبب موقفها من الاعتداء على الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي ، وجاء بعد أن نشرت صورة عبر حسابها عن الخميني ، تابعوا معنا .

من هي ديما صادق – ويكيبيديا

ديما صادق صحفية لبنانية من أصل 42 سنة وجنسية. ولدت في الثامن عشر من شباط 1980 م في بلدة الخيام جنوب لبنان. جدير بالذكر أن ديما صادق حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الداخل. جامعة القديس يوسف في لبنان، وبدأت عملها الإعلامي من خلال جريدة السفير أثناء دراستها، لكنها أصبحت مساعدة محرر عام 2007 م، ثم عملت في O TV حتى انضمت إلى LBC حيث استطاعت من خلالها تقديم العديد من البرامج المتعددة، ومن أشهر ما قدمته برنامج “لوين وصللين” وبرنامج “هاكي صادق”.

سيرة ديما صادق

وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالصحفية اللبنانية ديما صادق

الاسم والنسبة ديما صادق – بالإنجليزية “ديما صادق”.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد 28 فبراير 1980 م.

مكان الميلاد الخيام – جنوب لبنان.

العمر 42 سنة.

الإقامة الحالية الانتقال بين لبنان وكندا.

الجنسية الجنسية اللبنانية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال ثلاث بنات.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس.

التخصص العلمي علوم سياسية.

ألما الأم جامعة القديس يوسف.

اللغة الأم العربية – لكن اللبنانية.

المهنة الإعلام.

سنوات العمل بدأت بالظهور على شاشة التلفزيون عام 2007 م – حتى الآن.

ما هي ديانة ديما صادق

ديما صادق مذيعة تلفزيونية من أصل لبناني ومسلمة تبلغ من العمر 42 عامًا تقريبًا. ولدت في الثامن عشر من شباط 1980 م في بلدة جنوب لبنان، وتجدر الإشارة إلى أنها من أشهر وأبرز الإعلاميات النسائيات في لبنان في عصرنا الحالي.

من هو زوج ديما صادق

زوج الصحافية اللبنانية ديما صادق، رجل الأعمال والطبيب اللبناني أحمد الحاج، في الخمسينيات من عمره. وهو أيضًا المالك الرسمي لشركات الطيران الخاصة العاملة في لبنان. أنجب الطبيب أحمد الحاج، ياسمينة وورد وابنة ثالثة لم يتم التعرف عليها بعد.

ديما صادق إنستغرام

للإعلامية اللبنانية ديما صادق حساب رسمي وموثق على منصة إنستجرام يتابعها من خلاله أكثر من 400 ألف متابع. من خلال هذا الحساب تطلق العديد من الصور والقصص الاحترافية التي تعبر عن شخصيتها كأحدث إطلالاتها، ويمكن الوصول إلى حسابها مباشرة “”.

تويتر ديما صادق

الإعلامية اللبنانية ديما صادق، لديها حساب رسمي على منصة تويتر، من خلال ذلك الحساب، يتابعه أكثر من 800 ألف متابع، حيث يمكنها نشر العديد من التغريدات والصور الخاصة بنشاطها الإعلامي والسياسي، ويمكن متابعة حسابها الرسمي بشكل مباشر. “”.

ما هي ديانة ديما صادق ، والتي تعد من الاعلاميات البارزة في مجال الصحافة والاعلام ، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية ، وحيث استطاعت من خلالها تقديم العديد من البرامج المتعددة، ومن أشهر ما قدمته برنامج “لوين وصللين” وبرنامج “هاكي صادق” .