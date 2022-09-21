ما هي ديانة راجو سريفاستافا، راجو سيرافاستافا هو ممثل هندي مشهور تميز بأعماله الكوميدية والفنية الساخرة وحقق عده نجاحات فنية على مستوى العالم رغم الانتقادات التي تعرض لها وواجهه خلال مشواره الفني ولكنه لم ينظر إلى تلك الانتخابات واستمر في أداء مشواره الفني حتى أنت تميز وظهر فيه العديد من الأفلام حتى أن توفاه الله.

من هو راجو سريفاستافا ويكيبيديا

الفنان راجو هو ممثل هندي ينتمي إلى الجنسية الهندية واشتهر اسمه شريفا سترافا واسمه الحقيقي هو ساتيا براكاش حيث إنه يبلغ من العمر 59 عاما ولد في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول لعام 1963 ميلادي في كمبرر الواقعة بولاية أوتار براديش بجمهورية الهند، وعرف راجو بأعماله الفنية والكوميدية حتى نحقق نجاحات كثيرة.

راجو سريفاستافا السيرة الذاتية

حقق الفنان راجو عده إنجازات فنية خلال مسيرته المهنية واليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم: راجو سريفاستافا.

راجو سريفاستافا. تاريخ الميلاد: يوم 25 ديسمبر 1963 من الميلاد.

يوم 25 ديسمبر 1963 من الميلاد. مكان الميلاد: كانبور، أوتار براديش، الهند.

كانبور، أوتار براديش، الهند. تاريخ الوفاة: يوم 21 سبتمبر عام 2022 من الميلاد.

يوم 21 سبتمبر عام 2022 من الميلاد. العمر: 58 سنة.

58 سنة. المواطنة: الهندية.

الهندية. مكان الوفاة: نيودلهي، الهند.

نيودلهي، الهند. الجنسية: يحمل الجنسية الهندية.

يحمل الجنسية الهندية. المهنة: ممثل كوميدي، سياسي.

ممثل كوميدي، سياسي. الطول: 170 سم

170 سم الحالة الاجتماعية: متزوج.

متزوج. الزوجة: شيخا سريفاستافا.

شيخا سريفاستافا. الأولاد: اثنان.

ما هي ديانة راجو سريفاستافا

لم تعرف بعد ديانة الممثل الهندي راجو سريفاستافا ولم يصرح على وسائل الإعلام بديانته ولكن على الارجحناه ينتمي إلى الديانه الهندوسية بسبب أعماله شنيعة التي شنها وهاجم عدد كبير من المسلمين الممثل راجو بسبب أعماله ضد الإسلام ولقي معارضه كبيره من قبل متابعيه وعرف من أكبر الفنانين في الهند ويمتلئ قائد جماهيرية كبيرة.

حقيقة وفاة راجو سريفاستافا

توفى الفنان الهندي راجو سريفستافا صباح يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر سبتمبر لعام 2022 على أي 3 إصابته بسكته قلبيه أثناء إجراءه أحد التمرينات الرياضية، وعرف الفنان راجو بأعماله الرائعة والفنية وفي السابق قضاء إلى عملية جراحيه قبل وفاته ومكث في المستشفى لعده أيام في مدينة نيودلهي وغرد ابن عمه أشوك سيرفاستافا حول وفاته”

عرف الفنان الهندي راجو سريفاستافا بأعماله الفنية والمهنية مشاركة بالعديد من الأفلام التي عرضت له ، زادت عمليات البحث الالكتروني اليوم بعد نشر خبر وفاة راجو سريفاستافا من متابعي ومحبي الفنان الكوميدي الذي تصدر اسمه الترند منذ الفترات السابقة ولقا اقبال من متابعي الاعمال الفنية و الكوميدية في العالم وبالاضافة يتسائل الكثير عن ديانة راجو سريفاستافا