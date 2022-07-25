ما هي ديانة رودريغو لاعب ريال مدريد، انتشر اسم اللاعب رودريغو وهو لاعب ريال مدريد مؤخرا على السوشيال ميديا ويفيد انتشرا اسمه المفاجئ بأنه اعتنق الديانة الإسلامية، فهو برازيلي الجنسية، ومن خلال موقعنا العرب اليوم سوف نتحدث عن ما هي ديانة رودريغو لاعب ريال مدريد، وسوف نقوم بعرض ابرز المشاركات التي شارك بها في الاعاب الاحترافية من خلال لعبه مع الاندية ومع منتخب البرازيل بشكل عام.

من هو رودريغو لاعب ريال مدريد

يعتبر رودريغو لاعب كرة القدم الذي يحمل الجنسية البرازيلية/ فهو من مواليد مدينة أوساسكو في البرازيل، فكان منذ صغره وهو من عشاق كرة القدم، كان متأثرا بوالده إيريك، فكان والده من اللاعبين في الظهير الأيمن التابع لاحد الاندية في الدوري البرازيلي لكرة القدم، وعندما بلغ عشرة سنوات من عمره انضم الى نادي سانتوس لفريق كرة الصالات، أما في العام 2017 شارك في مباراة كأس ليبرتادوريس ضد نادي سبورتينغ كريستال البيروفي في البيرو، ثم قام دورفال يونيور المدير الفني لفريق سانتوس بعد مشاهدة أدائه باستدعائه لاستكمال تدريباته مع الفريق الأول الذي بقي معه حتى عام 2019 م، لينتقل في حزيران 2019 م إلى النادي الملكي بعقدٍ يمتد حتى عام 2025 م، وشارك في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو (48.6 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 182.25 مليون ريال سعودي).

السيرة الذاتية للاعب رودريغو لاعب ريال مدريد

للتعرف على السيرة الذاتية الخاصة باللاعب رودريغو لاعب ريال مدريد، من الاتي:

الاسم الكامل: رودريغو سيلفا دو غوث.

مكان الولادة: مدينة أوساسكو، ساو باولو، البرازيل.

تاريخ الولادة: 9 كانون الثاني من العام 2001 م.

العمر: 21 عامًا.

الجنسية: برازيلي.

اللغة الأم: البرتغالية.

الديانة: مسيحي.

الطول: 174 سم.

الوزن: 64 كيلو جرامًا.

القدم: يمنى.

المهنة: لاعب كرة قدم.

المنتخب: البرازيل.

النادي الأول: نادي سانتوس البرازيلي.

النادي الحالي: نادي ريال مدريد الإسباني.

المركز: قلب هجوم.

الرقم في النادي: 21.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا الذي كنا تحدثنا فيه عن ما هي ديانة رودريغو لاعب ريال مدريد، ووضعنا لكم أبرز المعلومات عن اللاعب رودريغو والسيرة الذاتية الخاصة به.