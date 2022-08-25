ما هي ديانة ريا أبي راشد، ربا أبو راشد هي من الشخصيات التي ظهرت على شاشات التلفزيون العربي وهي من أبرز النزاعات اللواتي قدمنا مجموعة من الأخبار والبرامج والمقابلات التلفزيونية، وهذا مجال اسمها مشهور ويظهر عرب رؤساء الإعلام وقد قدمت العديد من الأعمال عبر قناة الأم بي سي وهذا ما منحها شهرة كبيرة عبر من التواصل الاجتماعي وخاصة في المناطق العربية ودول الخليج.

من هي ربا راشد السيرة الذاتية

رضا راشد كثير من المهارات التي جعلتها وهيا لتقديم البرامج الخاصة الصحفيين، وهي مذيعة لبنانية من مواليد 2010 من شهر مايو حيث إنه ولدت عام 1977 ميلادي، مقدمه العديد من البرامج التلفزيونية من وأقدمه على عالم الصحافة كأول عمل لها في شبكة إم بي سي عام 2003 حتى عام 2010، ومن تلك البرامج التي قدمها برنامج ارابز غوت تالنت، مقدمه ذلك البرنامج برفقه المغني السعودي قصي خضر برنامج خاص عرف باسم سكوب وهو الذي تخصص في تخطيطه الأخبار الخاصة واستضافه الكثير من مشاهير حول العالم.

معلومات عن ربا أبي راشد

الصحفية المشهورة ربا أبي راشد هي من أبرز الصحفيات في لبنان وانتقلت إلى بريطانيا عام 1999 لتحصل على درجه البكالوريوس في مجال الاقتصاد وكذلك أنها حصلت على مدرسه الماجستير في السينما وفي كذلك في مجال الصحافة والإذاعة من جامعة سنميت في لندن، وتتميز ربى أبي راشد باللغة الطلاقة هناك تحدث الفرنسية والإيطالية والعربية والأسبانية .

ما هي ديانة ربا راشد

ربا أبي راشد تعتنق الديانة المسيحية حيث إنه يوجد عدد كبير من القبائل والشعوب المتواجدة في لبنان المسيحية ويتواجد العديد من المسيحيين في لبنان وعدد المسيحيين هو أكبر من المسلمين في هذه البلاد، نشأت الصحفية ربا في بيئة غنية بالتعليم والتقديم للبرامج الوطنية والعربية وحصل الكثير من المشاهدات والمشاركات على مستوى العالم العربي والخليجي.

ربا أبي راشد هي صحفية لبنانية قدمت العديد من البرامج التقديمية الخاصه بدول الخليج العربي وتعتنق الديانة المسيحية ومما جعلها أكثر شهرة تقديمها العديد من البرامج التلفزيونية عبر شاشة إم بي سي الفضائية