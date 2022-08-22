ما هي ديانة زوجة شريف منير ، في ظل التسائلات حول زوجة الفنان المصري منير شريف ، والتي أثارت ضجة اعلامية عبر منصات التواصل الإجتماعي نتيجة للتنديد والاعتداء على بناتهم من الفنان منير شريف ، مما دفع الكثير من الأشخاص المتابعين للفنان منير شريف بتساؤلات حول سبب توتر العلاقة بين الفنان شريف منير وزوجته ، وسبب القيام بذلك الفعل من الاعتداء على بناتهما ، تابعوا معنا .

من هو شريف منير على ويكيبيديا

شريف منير فنان وممثل مصري. ولد في جمهورية مصر العربية وتحديداً بمحافظة الدقهلية في الرابع عشر من مايو عام 1959 م. عمره 63 سنة. يعتنق الدين الإسلامي ويقيم في محافظة القاهرة. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة. محافظة القاهرة، وحصل على شهادة من قسم التمثيل، ثم بدأ مشواره الفني عام 1983 م، ولا يزال يقدم العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حققت له النجاح والشهرة.

سيرة شريف منير

وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الفنان والفنان المصري شريف منير

الاسم والنسبة شريف منير.

الاسم بالانجليزي شريف منير.

اسم الأب احمد منير.

اسم الأم غير معروف.

مكان الميلاد محافظة المنصورة، الدقهلية.

تاريخ الميلاد 14 مايو 1959 م.

العمر 63 سنة.

محل الإقامة الحالي محافظة القاهرة.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

العقيدة الدينية الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج مرتين.

عدد الأبناء له أربعة أبناء (أسماء، فؤاد، فريدة، كاميليا).

المؤهلات العلمية بكالوريوس في التمثيل.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

المهنة والنشاط ممثل وفنان.

سنوات النشاط منذ 1983 م حتى الآن.

من هي زوجة شريف منير

زوجة شريف منير هي الفنانة والممثلة المصرية “لورا عماد”، ولدت في جمهورية مصر العربية، وتحديداً محافظة القاهرة، في 1 يناير 1972 م، وتبلغ من العمر 50 عامًا، وتعيش مع زوجها شريف. منير انتشرت أعمال سينمائية كثيرة. والمسرحية لها، وحققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال ؛ ثم تقاعدت عندما دخلت القفص الذهبي ؛ ثم عادت إلى عالم الفن مرة أخرى عام 1998 ثم اعتزلت مرة أخرى.

ما هي ديانة زوجة الشريف منير

دين زوجة الشريف منير المسيحية. وذكرت لورا عماد في مقابلة تلفزيونية أنها تعتنق الديانة المسيحية وتحتفل بأعياد المسيحيين والمسلمين داخل المنزل. منذ أن اعتنق زوجها شريف منير الدين الإسلامي، ورغم اختلاف الديانات بين الفنان شريف والممثلة المتقاعدة لورا، فإنهما يعيشان بسعادة وسعادة، وقد نتج عن هذا الزواج ابنتان، ولا يزال هذا الزواج مستمراً حتى هذه اللحظة.

أبرز أعمال شريف منير

شارك الفنان والممثل المصري شريف منير في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حققت نجاحًا وشهرة منذ بداية مشواره الفني عام 1983 م وحتى اليوم، ومن أبرز تلك الأعمال

اللص الذي أحبه.

باكيزة وزغلول.

المال والاطفال.

على باب الوزير.

رحلة المليون.

ملاحظات Shushu ل.

غاضب وغاضب.

الزواج على طريقي.

ألف ليلة وليلة.

نحن نحب تاني لماذا.

إجازة مفتوحة

انستجرام شريف منير

يتمتع الفنان والممثل المصري شريف منير بقاعدة جماهيرية كبيرة على حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، حيث يتابعه 1.8 مليون متابع، وينشر العديد من الصور والفيديوهات برفقة ألمع نجوم الوطن العربي في عالم. السينما والتمثيل. Instagram مباشرة، أدخل الرابط الإلكتروني للحساب على الإنترنت “”.

ما هي ديانة زوجة شريف منير ، يعتبر الفنان منير شريف من الشخصيات الفنية البارزة داخل الوسط الفني والذي حقق العديد من النجاحات خلال مسيرته الفنية ، ويرجع لورا عماد التي كانت تعمل في الوسط الفني قبل دخولها القفص الزوجية ، وهي تعتنق الديانة المسيحية .