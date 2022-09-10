ما هي ديانة سمير عارف ، يعد سمير عارف من أبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في الوطن العربي، والذي شارك في إخراج الكثير من الأعمال الفنية الصادحة والتي لاقت على إهتمام واسع وكبير، كما ويعد سمير عارف من الشخصات الذي كون قاعدة جماهيرة كبيرة في الساحة الفنية، كما وتزوج سمير من زارا البلوشي ولكن لم يستمر طويلا حتى تم إعلانه عن الإنفصال عن زوجته مما جعل الكثير يهتم بالتعرف على حياة وديانة سمير عارف.

من هو سمير عارف من ويكيبيديا

سمير عارف مخرج سعودي، ولد وترعرع في جدة بالمملكة العربية السعودية. استمر عمل سمير عارف في مجال الإخراج، خصوصاً أن أعماله نالت استحساناً شعبياً كبيراً، ولعل أهمها مسلسل “طاش ما طاش”، مسلسل “بدون فلتر”، حاز عارف على العديد من الجوائز، أهمها جائزته في مهرجان دبي السينمائي.

سيرة سمير عارف

يعتبر سمير عارف من أعظم المخرجين في المملكة العربية السعودية، لذلك نسرد أهم بياناته الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل سمير ابراهيم عارف.

الإسم المستعار سمير عارف.

مكان الاقامة العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد من مواليد 13 ديسمبر 1983 م.

الجنسية سعودي الجنسية.

محل الميلاد ولد سمير عارف في جدة بالمملكة العربية السعودية.

الإسم المستعار أبو ريان.

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم الزوجة السابقة زارا البلوشي.

عدد الاطفال طفل واحد اسمه ريان سمير عارف.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

الأم جامعة الملك سعود بن عبد العزيز بالرياض.

اللغة الأم اللهجة العربية السعودية.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

المهنة مخرج أفلام تليفزيونية.

سنوات العمل بدأ مشواره الفني منذ عام 2008 ومازال يقدم الأعمال الفنية حتى الآن.

ما هي ديانة سمير عارف

سمير عارف يعتنق الدين الاسلامي. وهو من أبناء المملكة العربية السعودية، يغلب مواطنوها على اعتناق الدين الإسلامي. إنها مركز الإسلام في العالم. جدير بالذكر أن سمير عارف من مواليد عائلة عارف في مدينة جدة من أبناء قبيلة عارف المعروفة في شبه الجزيرة العربية، وتتمتع أسرته بسمعة طيبة.

كم عمر سمير عارف

يبلغ المخرج سمير عارف حوالي 39 سنة. ولد في الثالث عشر من ديسمبر 1983 أي أنه من برج القوس. يتسم سمير عارف بالصدق والدعم والاحترام للمرأة، بحسب شهادة طليقته زارا البلوشي. رجل رومانسي.

من هي زوجة سمير عارف

انفصل سمير عارف عن زوجته الفنانة “زارا البلوشي”، حيث ارتبط بها عارف أثناء تصوير مسلسل “أنا آسف”، وتبعها بأعمال مختلفة، منها “المجهول” الذي أكد للشريكين علاقة حب بالزواج عام 2014، لكن هذا الزواج استمر خمس سنوات فقط، حيث أعلن انفصال الشريكين في صيف 2022، دون أن ينجب الثنائي أي أطفال. جدير بالذكر أن هذا الزواج لم يكن زواج سمير عامر الأول، حيث سبق له أن ارتبط من خارج الوسط الفني وأنجب منه ابنه ريان.

سمير عارف انستغرام

المخرج سمير عارف لديه حساب رسمي على موقع انستجرام ينشر من خلاله مشاهد مثيرة من أحدث أعماله الفنية، ويستعرض عارف الجديد في عالم الفن بالإضافة إلى أهم أعماله الدرامية، وصور أخرى مع أصدقائه من الفن والفنانين. المجتمع الإعلامي وكبار الشخصيات السعودية، ويمكنك الوصول إلى حساب سمير عارف على إنستجرام. للاطلاع على أهم الأخبار، اضغط على الرابط ““.

سمير عارف شخصية سعودية يبلغ من العمر تسعة وثلاثين عام، وتعد ديانة سمير عارف الديانة الدين الاسلامي وهو من أبناء المملكة العربية السعودية، كما وأنه مشهورة عبر منصات التواصل الإجتماعي وخاصة على الإنستقرام.