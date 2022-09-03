ما هي ديانة علي عبدالخالق مسلم ام مسيحي ، تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية البحث عن أبرز المعلومات التي تتعلق بحياة الراحل المخرج المصري علي عبدالخالق ، ويعد خبر وفاته أصبح محط انظار الجميع داخل الجمهورية العربية المصرية وخاصة الوسط الفني المصري ، كونه يعد احد الشخصيات المصرية البارزة والتي عملت في مجال التمثيل وإنشاء الاعمال الفنية والدرامية والمسرحية ، وعرف من المخرجين أصجاب الخبرة العالية في الاخراج وإنتاج الاعمال الفنية ، تابعوا معنا .

من هو علي عبد الخالق على ويكيبيديا

علي عبد الخالق مخرج سينمائي شهير يحمل الجنسية المصرية. ولد في جمهورية مصر العربية وتحديداً محافظة القاهرة في التاسع من يونيو عام 1944 م، وتوفي – رحمه الله – عن عمر يناهز 78 عامًا يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 م في محافظة القاهرة. تخرج من قسم الإخراج السينمائي عام 1966 بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما بالقاهرة. ثم عمل في إخراج الأفلام الوثائقية وأبرزها “أغنية الوداع” وحصل على العديد من الجوائز العالمية في مهرجانات الأفلام الوثائقية والقصيرة.

سيرة علي عبد الخالق

فيما يلي نستعرض أهم المعلومات الشخصية عن المخرج السينمائي الراحل علي عبد الخالق

الاسم الكامل علي عبد الخالق.

مكان الميلاد محافظة القاهرة، مصر.

تاريخ الميلاد 9 يونيو 1944 م.

الجنسية مصري.

الدين والمعتقد الإسلام.

الموت الجمعة.

تاريخ الوفاة 2 سبتمبر 2022 م.

العمر عند الوفاة 78 سنة.

سبب الوفاة صراع مع مرض السرطان.

مكان الوفاة محافظة القاهرة، مصر.

المهنة والنشاط مخرج سينمائي.

سنوات النشاط منذ عام 1966 م حتى الآن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

ما هي ديانة علي عبد الخالق مسلم أم نصراني

المخرج السينمائي علي عبد الخالق يعتنق الدين الإسلامي، وقد ذكرت وسائل إعلام غير رسمية أنه يعتنق الديانة المسيحية، وهذا الاعتقاد باطل وغير صحيح، وأنه ولد في منزل أسرة مسلمة بجمهورية مصر العربية. وتحديداً محافظة القاهرة، ونشر ابن أخيه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلاً

سبب وفاة المخرج المصري علي عبد الخالق

سبب وفاة المخرج السينمائي المصري علي عبد الخالق هو صراعه مع مرض السرطان الذي يقاومه منذ عدة أشهر. توفي المخرج مساء الجمعة، الثاني من سبتمبر 2022 م، عن عمر يناهز 78 عامًا بمحافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث طلب دعم الدولة في تحمل نفقات وتكاليف علاجه الباهظ في الفترة الماضية. نعى العديد من الفنانين والمخرجين في الوطن العربي بعد الإعلان الرسمي عن وفاة المخرج المصري الكبير علي عبد الخالق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي ديانة علي عبدالخالق مسلم ام مسيحي ، يعتبر المخرج علي عبدالخالق من الشخصيات البارعة في إنتاج الاعمال الفنية والذي حظية بشعبية كبيرة نتجة النجاحات التي حققتها أعماله داخل الوسط الفني ، و عمل في ذلك المجال لمدة تزيد عن 50 عام ، ويعرف بانه يعتنق الديانة الاسلامية .