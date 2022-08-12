ما هي ديانة لقاء الخميسي ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنانة لقاء الخميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويرجع ذلك الى القاعدة الجمهيرية الكبيرة التي تتابعها كونها أشهر الفنانين المصريين في الوقت الحاضر مما دقع الكثير حول التعرف على الديانة التي تعتنقها الفنانة ، وقد تغلغل لقاءها في عالم الفن وتقبلت كثيرا بسبب موهبتها الخام ومهاراتها الفنية المتعددة، تابعوا معنا .

من هو لقاء الخميسي من ويكيبيديا

لقاء الخميسي ممثلة مصرية تبلغ من العمر حوالي 44 سنة. ولدت في الخامس عشر من مارس 1987 م. تخرجت لقاء من كلية التجارة، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وعملت محاضرة في جامعة 6 أكتوبر، لكنها تركت التدريس لتدخل عالم الفن، والجدير بالذكر أن لقاء بدأت بالانضمام مجال الإعلان ومن هنا أتيحت لها الفرصة للانضمام إلى مسرحية تحب أن ترى مأساة. ومن أشهر أعمال لقاء الخميسي مسلسل “حالة الرأي العام” ومسلسل “راجل وست ستات”.

لقاء السير الخميسي

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنان المصري لقاء الخميسي في الأسطر التالية

الاسم الحقيقي لقاء عبد الملك الخميسي.

الميلاد 15 مارس 1978 م.

العمر 44 سنة.

مكان الميلاد القاهرة، جمهورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

الجنسية مصري.

الزوج محمد عبد المنصف.

بنين أدهم – عسير.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

المهنة ممثلة.

سنوات النشاط 1998 – حتى الآن.

ما هو دين لقاء الخميسي

دين لقاء الخميسي هو الإسلام، وعلى الرغم من أن هذا معروف، إلا أن الاجتماع أثار الجدل حول هذا الأمر بعد أن نشرت قصتها “القصة” على منصة إنستغرام، قائلة فوقها

متى تزوجت للقاء الخميسي

تزوج الفنا لقاء الخميسي من حارس مرمى نادي الزمالك محمد عبد المنصف عام 2003، فور الانتهاء من تصوير فيلم عسكر في المخيم. وذكرت أن الاثنين التقيا في أحد المطاعم، وانجذب عبد المنصف إلى اللقاء. الأمر الذي دفعه إلى التعرف عليها من خلال حسام حسن، ومن هنا بدأت قصة حبهما حتى تزوج الثنائي.

أهم أعمال لقاء الخميسي

تتمثل أهم أعمال الفنانة لقاء الخميسي في النقاط التالية

ضد الكسر.

سكر إضافي.

أبواب الشك.

بين عالمين.

قطة معي.

رأس الشيطان.

بعد البداية.

الإخوة أعداء.

الزوجة الرابعة.

شمس الأنصاري.

قصص الحيوانات في القرآن.

اللص والكتاب.

الأشرار.

قصص الشرطة.

كوافير اشواق.

لحظات حرجة.

نافذة على العالم.

لقاء إنستغرام الخميسي

الفنانة لقاء الخميسي، لديها حساب رسمي، موثق أيضًا بالعلامة الزرقاء، لكنها قامت بتعطيل الحساب بعد أن نشرت عدة تصريحات أثارت الكثير من الجدل، بما في ذلك تلك المتعلقة بجنسيتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بها. دين.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات حول الفنانة المصرية والتي تعد من اشهر الفنانين في جمهورية مصر وهي الفنانة لقاء الخميسي ، وتعرفنا على ما هي ديانة لقاء الخميسي ، وحساب لقاء الخميسي على إنستغرام ، و أهم أعمال لقاء الخميسي .