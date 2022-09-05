ما هي ديانة مروة القيسي مسلمة ام مسيحية ، تصدرت محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الاعلام حول احدى الشخصيات التي عرفت بشهرتها عبر تطبيق التيك توك نتيجة عرض الفيديوهات الجريئة من الرقص ، وترجع الى الاصول العراقية ، وجاءت تلك التسائلات التي إنتشؤت في الأوقات الأخيرة نتيجة ، خبر انتحارها صباح اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

من هي مروة القيسي

مروة القيسي فنانة وراقصة عراقية وتيك توكر، اشتهرت بنشر فيديوهاتها الجريئة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. انتحرت بإلقاء نفسها من أحد المباني، مما تسبب في صدمة كبيرة للأتباع.

سيرة مروة القيسي

تتضمن سيرة مروة القيسي ما يلي

الاسم الكامل مروة القيسي.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد ولدت في العراق.

الجنسية يحمل الجنسية العراقية.

اللغات الأم العربية.

اللغة الثانوية اللهجة العراقية.

المؤهل الأكاديمي غير معروف.

المهنة فنانة، ناشطة اجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تاريخ الوفاة 5 سبتمبر 2022.

العمر عند الموت في الثلاثينات من عمرها.

سبب الوفاة انتحار.

ما هو دين مروة القيسي

مروة القيسي تعتنق الدين الإسلامي. وهي من أشهر الشخصيات العراقية على موقع تيك توك. اشتهرت بآرائها المثيرة للجدل دائمًا، فضلًا عن مقاطع الفيديو الجريئة التي شاركتها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق Tik Tok، حيث يتابعها قرابة نصف مليون متابع من العالم. عربي.

تفاصيل انتحار مروة القيسي

نشرت شقيقة مروى القيسي الملقبة بملك القيسي، فيديو تؤكد وفاة شقيقتها مروة القيسي منتحرة بعد إلقائها بنفسها من الطابق الحادي عشر بعمارة سكنية في القرية اللبنانية بأربيل يوم الأربعاء. 5 سبتمبر 2022، يوم الاثنين، حيث توفيت على الفور، والجثة حاليًا تخضع للطب الشرعي، ومن خلال الفيديو، كانت شقيقتها في حالة انهيار عصبي بسبب صدمتها بوفاة شقيقتها المفاجئ.

مروة القيسي تك توك

كانت مروة القيسي من الشخصيات الشهيرة عبر تطبيق تيك توك، حيث يتابعها عبر حسابها الرسمي ما يقرب من نصف مليون متابع، تنشر خلالها العديد من مقاطع الرقص القصيرة التي حصدت ملايين المشاهدات، وهي إمكانية الدخول إلى الحساب وعرضه عبر الرابط مباشرة “”.

ما هي ديانة مروة القيسي مسلمة ام مسيحية ، تعتبر مروة من الشخصيات الفنية الراقصة والتي نشرت العديد من الفيديوهات الجريئة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وتم الاعلان عن وفاتها من يوم الاثنين 5/ سبتمبر / 2022 وكان وفاتها عبارة عن انتحارها بنفسها ، وهي تعتنق الديانة الاسلامية .