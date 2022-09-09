ما هي ديانة ملكة بريطانيا ، تصدرت محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الاعلانية خبر وفاة الملكة البريطانية ، مما دفع العديد من المواطنين الى التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بالمملكة البريطانية إليزابيث ألكسندرا ماري وندسور ، والتي انتشر خبر وفاتها من يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 م، وتعتبر فترة حكمها لبريطانيا الفترة الأطول منذ تأسييس المملكة وحتى يومنا هذا مقارنة بنظرائها من الحكام، تابعوا معنا .

من هي ملكة بريطانيا

إليزابيث ألكسندرا ماري وندسور هي البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث. ولدت في مايفير، في مدينة لندن، في الحادي والعشرين (21) من شهر أبريل 1926 م، وتولى والدها العرش عام 1936 م، وتولى والدها العرض عندما تنازل عمها إدوارد الثامن. العرش، في ديسمبر 1936 م، للزواج من الأمريكية المطلقة مرتين واليس سيمبسون، تلقى والدها، لتولي العرض، تعليمه الخاص في المنزل وبدأ في القيام بالواجبات العامة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت بريطانيا في حالة حرب مع ألمانيا النازية . قضت إليزابيث وشقيقتها الصغرى، الأميرة مارجريت، الكثير من الحرب في قلعة وندسور بعد أن رفض والديهما مقترحات بإجلائهم إلى كندا. بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، أمضت إليزابيث خمسة أشهر مع الخدمة الإقليمية المساعدة وتعلمت ميكانيكا السيارات الأساسية ومهارات القيادة.

عندما توفي والدها في فبراير 1952، أصبحت إليزابيث – التي كانت تبلغ من العمر 25 عامًا آنذاك – ملكة 7 من دول الكومنولث المستقلة، حيث حكمت إليزابيث كملكة دستورية لمدة 70 عامًا و 214 يومًا، وهي الأطول بين أي ملك بريطاني وثاني أطول فترة مسجلة. . أي ممتلكات لدولة ذات سيادة. في 20 نوفمبر 1947 تزوجت من ابن عمها الثالث الأمير فيليب أمير اليونان الذي كان يخدم في البحرية الملكية، واستمرت علاقتهما حتى وفاة الأمير فيليب عام 2022 عن عمر يناهز 99 عامًا.

سيرة الملكة اليزابيث

الملكة “إليزابيث” هي واحدة من أقدم وأقدم الحكام في كل العصور. أصبح عهدها الأطول على الإطلاق، حيث حكمت لمدة 70 عامًا، مما دفع الأفراد إلى معرفة سيرة هذه الملكة العظيمة، ومن أبرز المعلومات في سيرة الملكة إليزابيث ما يلي

الاسم الكامل إليزابيث ألكسندرا ماري وندسور.

الاسم المستعار إليزابيث الثانية.

الاسم المستعار الملكة اليزابيث.

التحصيل العلمي التعليم الخاص في المنزل.

اللغة الأم اللغة الإنجليزية الكلاسيكية.

اللغات الثانوية الإنجليزية والفرنسية.

المهنة ملكة بريطانيا العظمى.

سنوات العمل من عام 1952 حتى يومنا هذا.

تاريخ الميلاد 21 أبريل 1926 م.

مكان الميلاد مايفير، لندن، المملكة المتحدة.

العمر 95 سنة.

الإقامة قصر باكنغهام.

الجنسية المملكة المتحدة.

الدين والمعتقد الأنجليكانية – تابعة لكنيسة إنجلترا.

اسم الأب الملك جورج السادس ألبرت دوق يورك الأسبق.

اسم الأم الملكة إليزابيث باوز ليون، دوقة يورك.

الإخوة والأخوات مارغريت، كونتيسة ستو دون.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوج الأمير فيليب دوق إدنبرة – متوفى.

الأبناء الأمير تشارلز – الأمير أندرو – الأميرة آن – الأمير إدوارد.

ما هو دين ملكة بريطانيا

ديانة الملكة إليزابيث الثانية هي المسيحية الأنجليكانية، وهي إحدى ديانات كنيسة إنجلترا، حيث لم تكن الملكة إليزابيث رئيسة للمملكة المتحدة والكومنولث فحسب، بل كانت أيضًا الحاكم الأعلى والمدافع عن إيمان كنيسة إنجلترا التي انفصلت عن الكاثوليكية الرومانية في القرن السادس عشر. عند توليها العرش، أعادت الملكة إليزابيث الأولى إلى البروتستانتية إنجلترا، وأطلقت حملتها الخاصة لقمع الكاثوليكية في إنجلترا.

وفاة ملكة بريطانيا

توفيت الملكة إليزابيث، أطول حاكمة للدولة البريطانية، صورة الأمة ووجودها الكبير على المسرح العالمي لسبعة عقود، بسلام في منزلها في اسكتلندا يوم الخميس عن عمر يناهز 96 عامًا، وجعلها قصر باكنغهام. واضحًا في تصريحاته أن الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا والملكة سيبقون في قلعة بالمورال. مع وفاة الملكة قبل عودتها إلى لندن يوم الجمعة، تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد وفاة إليزابيث، أصبح تشارلز ملكًا للمملكة المتحدة ورئيسًا لـ 14 مملكة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

حقائق عن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا

فيما يلي حقائق عن الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، منذ أن تصدرت العرض قبل 70 عامًا

كانت إليزابيث الملكة الأربعين في الأسرة الملكية التي أعقبت الملك النورماندي ويليام الفاتح، الذي اعتلى العرش الإنجليزي عام 1066 بعد هزيمة “الحاكم الأنجلو ساكسوني هارولد الثاني” في معركة هاستينغز.

حطمت الأرقام القياسية للحكام البريطانيين، بعد أكثر من 63 عامًا أمضتها جدتها الكبرى، الملكة فيكتوريا، على العرش.

واصلت زواجها من “الأمير فيليب” لمدة 73 عامًا، حتى وفاته في أبريل 2022، وأنجبا أربعة أطفال هم تشارلز وآن وأندرو وإدوارد.

لم تجرِ مقابلة إعلامية قط، وكانت بعيدة عن أعين الجمهور.

كانت شخصًا يحظى بالاحترام والتقدير. جاء موتها بمثابة صدمة للشعب البريطاني، حيث جسدت قلب وروح بريطانيا، وحظيت بالإعجاب والاحترام في جميع أنحاء العالم.

ما هي ديانة ملكة بريطانيا ، تعرف الملكة البريطانية إليزابيث ألكسندرا ماري وندسور من أكثر الشخصيات حكماً لبريطانيا والتي وافتها المنية في يوم الخميس 8/9/2022 ، وهي تبلغ من العمر 96 سنة ، وبلغت حكمها لبريطانيا مدة ما يزيد عن 70 عام .