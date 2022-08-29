ما هي ديانة نادين الراسي مسلمة ام مسيحية وتفاصيل كاملة عنها، تعتبر الفنانة نادين الراسي فنانة من اشهر الفنانات اللبنانيات، اكتسبت شهرتها في الآونة الأخيرة ضمن الاعمال الفنية التي قدمتها والافلام والمسلسلات الكثيرة، وجاءت شهرة الفنانة نادين الراسي بالمسلسلات والافلام التي قدمتها و التي اكتسحت الساحة الفنية بشكل كبير وسنذكر لكم بعض المعلومات عن نادين الراسي وما هي سيرتها الذاتية واشهر المسلسلات والافلام التي قدمتها نادين الراسي نتابع معًا.

نادين الراسي ويكيبيديا

نادين الراسي هي ممثله لبنانيه مشهوره عملت الكثير من اعمال الفنية من المسلسلات والمسرحيات والافلام، والجدير بالذكر ان الفنانة نادين الراسي هي اخت الفنان الراحل جورج الراسي الذي توفي اثر حادث اثناء انتقاله الى حفلة في مدينه بغداد ما ادى الى مصرعه على الفور هو ومرافقته التي كانت معه في السيارة، بدأت نادين الراسي شهرتها اثناء تواجدها في الالبومات الغنائية، حيث تناقلت العديد من الصحف صورها اثناء وجودها في الالبومات، فاكتسبت شهرة كبيرة ادت بها الى انتقالها الى عالم الفن والتمثيل.

السيرة الذاتية نادين الراسي

وبالحديث عن السيرة الذاتية للفنانة المشهورة نادين الراسي، سوف نتقدم لكم بكافة التفاصيل والمعلومات التي تخص الفنانة نادين الراسي وهي كالتالي:

الاسم : نادين خليل الراسي.

تاريخ الميلاد: 4 سبتمبر عام 1979 ميلادي.

العمر: 43 سنة.

محل الميلاد: منطقة الرحبة في محافظة الشمال في دولة لبنان.

محل الإقامة: دولة لبنان.

اسم الأب: خليل الراسي.

المؤهل الدراسي: غير معروف.

المهنة: ممثلة.

سنوات النشاط: منذ عام 1999 حتى وقتنا الحالي.

الأبناء: مارك، كارل، مارسيل.

ما هي ديانة نادين الراسي مسلمة ام مسيحية وتفاصيل كاملة عنها

نادين الراسي هي مسيحية كأخيها جورج الراسي، حيث تساءل العديد من الاشخاص عن زوج الفنانة نادين الراسي حيث كانت الفنانة نادين الراسي قد تزوجت مرتين، ولكنها الان متطلقة من زوجها الاخير حاتم حدشيتي، حيث كانت نادين الراسي صغيرة السن في هذا الوقت، انجبت ولد اسمه مارك وانفصلت عن زوجها حاتم حذيفة.

ومن اشهر المسلسلات التي قدمتها نادين الراسي هو مسلسل زوج تحت الإقامة الجبرية ومسلسل جريمة شغف ومسلسل عصر الحريم ومسلسل زمن الاوغاد ومسلسل الليلة الأخيرة وحواء في التاريخ وهذه الافلام قد قدمتها الفنانة نديم الراسي وحصلت على شهرة كبيرة بسببها.