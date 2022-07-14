ما هي ديانة نرمين الفقي، تعد الفنانة نرمين الفقي ن أبرز الشخصيات المعروفة في الساحة الفنية، كما أنه قامت في الكثير من الأعمال الفنية الرائعة والتي كان على صدى واسع جدا عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما تساءل الكثير من متابعين الفنانة نرمين الفقي عن ديانتها ومن خلال مقالنا سنتعرف بشكل أكبر حول ديانة نرمين الفقي.

من هي نرمين الفقي ويكيبيديا

نرمين عبد الفتاح الفقي شخصية مصرية الجنسية من مواليد 1972، تعيش في الاسكندرية تبلغ من العمر خمسين عاما، عملت في مجال الاعلانات في بدايتها، وقد أبدعت في هذا المجال ثم انتقلت الى مجال آخر وهو مجال التمثيل، وشاركت في العديد مم الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وحققت نسبة شهرة عالية جدا في فترة قصيرة.

ما هي ديانة نرمين الفقي

تعد ديانة نرمين الفقي مسلمة، تعتنق الديانة الاسلامية، كما أنها تتمتع بقاعدة كبيرة جدا من المتابعين من كافة الوطن العربي، وذلك بسبب مشاركتها في العديد من المسلسلات المصرية، كما وتتميز نرمين الفقي بالعديد من المواهب الضخمة، واستطاعت الفنانة نرمين أن تحقق نسبة كبيرة من الجوائز المحلية والاقليمية في مجال الفن والتمثيل.

حقيقة زواج نرمين الفقي

في الساعات القليلة تصدر اسم نرمين الفقي عبر محركات البحث جوجل بعد الإعلان عن أنباء زوجها من قبل رجل أعمال كبير، وبعد نشر هذا الخبر قامت الفنانة نرمين بنشر تصريح عبر صفحتها تنفي ذلك الخبر، وقالت،” أنه كل ما نشر بأني متزوجة مجرد اشاعات وما بعرف من وين مصدرها”

نرمين الفقي شخصية مصرية في الخمسينات من عمرها شاركت في الكثير من الأعمال الفنية الضخمة، وذلك في صغر سنها، كما أن ديانة نرمين الفقي الديانة الاسلامية، وهي فنانة غير متزوجة.