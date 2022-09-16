ما هي ديانة نهى العمروسي مسلمة أم مسيحية ، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأوقات الأخير البحث عن اهم المعلومات التي تتعلق بأحد أشهر الفنانات المصرية وهي الفنانة نهى العمروسي والتي دخلت المجال الفني ضمن العديد من النجمات من الصف الاول في المشهد الفني المصري بعد أن شاركت في العديد من الأعمال الفتية والتي تنوعت بين التمثيل والتأليف فما هي ديانة نهى العمروسي مسلمة أم مسيحية ، تابعوا معنا

من هي نهى العمروسي – ويكيبيديا

نهى العمروسي فنانة مصرية الأصل والجنسية قدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة في السينما والتلفزيون المصري. ورافق أعمالها الفنية المخرج المصري الشهير يوسف شاهين، كما شارك العمروسي في كتابة العديد من السيناريوهات والقصص للعديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة للغاية. توقفت نهى العمروسي عن العمل لفترة طويلة، لكنها عادت للظهور من خلال المشاركة في بعض الأعمال بأدوار صغيرة.

سيرة نهى العمروسي

أهم المعلومات عن الفنانة نهى العمروسي تتمثل في النقاط التالية

الاسم الكامل نهى سعد حامد العمروسي.

تاريخ الميلاد 11 يناير 1963 م.

الجنسية مصري.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

الديانة مسلم.

العمر الحالي 59 سنة.

الحالة الاجتماعية أرملة

اسم الزوج مصطفى كريم سابقاً – اسم الزوج الثاني غير معروف.

عدد الاطفال بنت واحدة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة ممثلة وكاتبة.

ما هي ديانة نهى العمروسي

الفنانة المصرية نهى العمروسي مسلمة ديانة، وهي من مذهب أهل السنة والجماعة. الجدير بالذكر أن الفنانة نهى العمروسي موهوبة للغاية، وموهبتها لا تتعلق بالتمثيل فقط، بل بالكتابة والتلحين وصنع السيناريوهات الفنية، ومن أشهر أعمال نهى العمروسي هي الفنانة نهى العمروسي. فيلم العذراء والعقرب وفيلم اللعب مع الشياطين.

كم عمر نهى العمروسي

الفنانة نهى العمروسي، تبلغ من العمر حوالي 59 عامًا، حيث ولدت في الحادي عشر من يناير عام 1963 م في إحدى مدن جمهورية مصر العربية “ربما محافظة القاهرة”. وقت ساعة “.

من هو مصطفى كامل زوج نهى العمروسي

زوج الفنانة نهى العمروسي هو الفنان مصطفى كامل الذي توفي عام 1977 م بعد صراع طويل مع مرض السرطان. يمكن الاطلاع على أهم ما يميز مصطفى كامل من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل مصطفى كامل.

تاريخ الميلاد 22 نوفمبر 1960 م.

مكان الميلاد مصر.

الجنسية المصرية.

الديانة مسلم.

اللغة الأم العربية، اللهجة المصرية.

المرحلة الجامعية تخرج من كلية الفنون الجميلة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة نهى العمروسي.

المهنة ممثل.

تاريخ الوفاة 19 مايو 1997 م.

العمر عند الوفاة 36 سنة.

سبب الوفاة السرطان.

ما علاقة ابنة نهى العمروسي بقضية فيرمونت

صرحت الفنانة نهى العمروسي، أن ابنتها نازلي كانت شاهدة في قضية فيرمونت، حيث توجهت نازلي ابنة نهى العمروسي طواعية إلى النيابة المصرية للإدلاء بشهادتها ضد أحد المخالفين وهو طليقها. – زوجة تؤكد جريمته مع أصدقائه مما تسبب في تهديد النازية السابقة لها مما دفعها إلى الاتصال برئيسة المجلس الوطني للمرأة لحمايتهن.

ما هي ديانة نهى العمروسي مسلمة أم مسيحية ، تعتبر ضمن الفنانات التي برزة اسمها في الساحات الفنية والسنمائية المصرية منذ الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ، وهي تبلغ من العمر قرابة 59 عام ، ويرجع الديانة التي تعتنقها الفنانة الى الديانة الاسلامية من اهل السنة .