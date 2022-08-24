ما هي ديانه الفنانة بوسي الحقيقية ، قد أثار العديد من حديث الشارع من الوسط الفني بالبحث عبر منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن الديانة التي تعتنقها الفنانة بوسي الحقيقية ، والتي تصدرت محركات البحث منذ عدد من الايام ، ويأتي ذلك الأمر نتيجة إصرارها على تخليد ذكرى وفاة أقرب أقربائها إلى قلبها ورفيق حياتها الراحل نور الشريف ، وكانت ولا تزال المرأة المخلصة له بعد رحيله، تابعوا معنا .

الممثلة بوسي ويكيبيديا

بوسى ممثلة مصرية. عمرها 68 سنة. ولدت في حي شبرا في 26 نوفمبر عام 1953 م. هي أخت الممثلة نورا. تخرجت من الجامعة، وحصلت على بكالوريوس التجارة والاقتصاد عام 1977 م، قدمت عشرات الأعمال الناجحة التي ساهمت في جعلها نجمة عربية، منها ما شاركته مع زوجها الراحل نور الشرف، والذي اعترفت به. كأحد مكونات نجاحها.

سيرة الفنانة بوسي

تعتبر الممثلة بوسي واحدة من جمال المجتمع الفني الكلاسيكي. كانت من أجمل نجمات الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. تتضمن الأسطر التالية أهم المعلومات المتوفرة والمتداولة عن الهوية الشخصية لبوسي قادري

الاسم الحقيقي صافيناز قادري.

الوالدان مصطفى محمد قادري.

الاسم المستعار Bossi – باللغة الإنجليزية “Bossi Qadri”.

تاريخ الميلاد 26 نوفمبر 1953 م.

مكان الميلاد شبرا – القاهرة.

الاقامة الدائمة القاهرة.

الجنسية جمهورية مصر.

الحالة الاجتماعية أرملة.

عدد الاطفال 2.

الدرجة العلمية بكالوريوس تجارة.

الما الأم جامعة القاهرة.

اللغة الأم العربية – اللهجة المصرية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة ممثلة.

مسيرتها الفنية تمتد مسيرة بوس الفنية من عام 1962 م حتى الآن.

ما هو الدين الحقيقي للممثلة بوسي

تنحدر بوسي من عائلة مسلمة ومحافظة كانت تعيش في حي شبرا سابقاً. ومن المعروف أن بوسي زوجة الفنانة نور الشريف التي توفيت عام 2015 م، أصيبت بمضاعفات سرطان الرئة. واتفقت مع الأسرة على أن سر مرضه سيبقى مخفيًا عنه وعن وسائل الإعلام حتى وفاته دون علم، وأكدت في إحدى المقابلات الصحفية أن هذا سر غامض، بحسب وصفها ؛ إنه الشيء الوحيد الذي أبقوه عن الشريف طوال حياتهم.

الاسم الحقيقي للممثلة

اسم بوسي الحقيقي هو صافيناز مصطفى محمد قادري. هي فنانة موهوبة تحب الفن منذ طفولتها المبكرة. ظهرت كممثلة منذ السنة العاشرة من عمرها من خلال مشاركتها في مسلسل “جنة الأطفال”. فنانات الثمانينيات والتسعينيات في الوطن الفني المصري، لذلك اختارت اسم بوسي الذي تبنته شقيقتها المعروفة باسم نورا، واسمها الحقيقي علوية مصطفى قاري.

نور الشريف زوج بوسى

بعد الإطلاع على تفاصيل حياة الفنانة بوسي الخاصة، تبين أنها مرتبطة فقط بمواطنها الفنان الراحل نور الشريف، واستمر هذا الزواج 43 عاما حتى وفاته، استغرقت خلالها فترة انفصال تسع سنوات. . رفضه والدها لأنه لم يكن لديه ما يكفي من المال لابنته لتعيش حياة مريحة معه. كان بوسي مرتبطا بالشرف. وهدد والدها بالانتحار إذا رفض، ووافق حسب رغبتها، وأنجبت ابنتيه سارة ومي. انفصل الزوجان في عام 2006 لأسباب غير معروفة، لكنهما عادا مرة أخرى بعد اكتشاف مرضه في عام 20 15 م.

عمل الفنانة بوسى

في حساب الفنانة، لدى بوسي حوالي 90 فيلما سينمائيا، و 96 دراما تلفزيونية وثمانية تجارب مسرحية، فضلا عن بعض المشاركات الإعلامية والإذاعية. ومن أبرز أعمالها ما يلي

مسرحيات (حذاء أحمر – لوز وبندق)

مسلسل (الحرملك – عودي يا أمي – القاهرة والناس – العمة صفية والدير – جانبي بلا قيود).

افلام (دائما حبيبي – الشيطان يغني لطيف – شياطين المدينة).

ما هي ديانه الفنانة بوسي الحقيقية ، تعتبر الفنانة بوسي من أبرز الفنانية داخل الوسط الفني المصري ، والتي اعترفت بمزاياها في صعودها سلم المجد والنجاحات واستمراريتها في العطاء، رغم أنها سبقته في دخول عالم التمثيل في هذا المجال ، كما اوضحنا اهم المعلومات حول عمل الفنانة بوسى وزوجها نور شريف .