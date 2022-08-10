ما هي ركضة طويريج عند الشيعة ، قد اثار الهام العديد من الأشخاص حول العالم وخاصة الأشخاص المقيمين داخل الوطن العربي حول التعرف على ركضة طويريج عند الشيعة، والسبب الذي دفع بهم الى القاء ذلك الاسم عليها ، وتعد مزرعة الطويرج هي إحدى الطقوس التي يقوم بممارستها الأشخاص المعتنقين الدين الشيوعي في يوم عاشوراء ، فمن هو الشخص مؤسس ركضة طويريج ، تابعوا معنا .

ما هي رياضة التويرج للشيعة

وهي من الطقوس الدينية التي يؤديها الشيعة في اليوم العاشر من محرم من كل عام هجري، ويمثلها مسلمون يركضون من الطائفة الشيعية نحو قبر الإمام الحسين بن علي – رضي الله عنه – حيث صالح القزويني هو من اخترع هذا الجري، والذهاب إلى الضريح يتم بالحسين – رضي الله عنه – بعد الانتهاء من حشود العزاء والبكاء. أما مسافة الجري فهي 2 كم، وتبدأ بعد أذان ظهر اليوم العاشر من محرم من باب طويرج بمنطقة القنطرة السلام حتى الوصول إلى ضريح الإمام الحسين عليه السلام.

لماذا سمي طويرج الركض بهذا الاسم

كان يسمى هرول الطويرج بهذا الاسم. لأن الشيعة يسلكون طريق التويريج أثناء ذهابهم إلى قبر الحسين – عليه السلام – حيث أن الهدف منه إحياء ذكرى استشهاد الحسين في معركة كربلاء، ويشارك في هذا السباق الطوائف الشيعية من جميع أنحاء العالم. العالم، وهناك شعار خاص في هذا اليوم، وهو أن يقول الشيعة “يا حسين”، ردًا على قول الحسين – رضي الله عنه “هل لنا نصير” وتنطلق المسيرة من منطقة القنطرة السلام في كربلاء الى ضريح الحسين -رضي الله عنه-.

متى يتم تشغيل تويريج

يقام سباق التويريج في العاشر من محرم بعد انتهاء جميع مراسم الحداد والبكاء والحداد. ثم يذهبون إلى مرقد أخيه العباس – رضي الله عنه -. والجدير بالذكر أن الشيعة نصبوا خيمة ثم أحرقوها. وهذا مؤشر على احتراق الخيمة الأموية للحسين بن علي – رضي الله عنه -.

ما هي قصة سباق طويرج

وأوضحت مصادر شيعية أن قصة مسيرة طويرج تعود إلى عام 1855، لأن رجلاً شيعيًا يُدعى صالح القزويني، يُدعى صالح القزويني، نعى الحسين – رضي الله عنه – في كل عام هجري يمتد من. أول يوم من شهر محرم حتى اليوم العاشر منه، وعند الانتهاء من العزاء يأخذ جواده وقليل من محبي أهل البيت – عليهم السلام – وهم يرددون بعض العبارات الحسينية التي تقول إظهار الولاء لأسرة المنزل، حتى وصولهم إلى مرقد الحسين – رضي الله عنه – وإرضائهم، واستمر هذا المسير حتى عام 1990.

يمحو ركض طويرج ويحضره الإمام المهدي

وهي من الأقوال التي قيلت أثناء السير إلى قبر الحسين بن علي – رضي الله عنه – حيث تعتبر من الأقوال التي انتشرت بين الشيعة، وهي غير صحيحة بين الناس. السنة، ولا نص صريح، إلا أنها بدعة عنهم، وتتمثل في الآتي

وفي الختام تعرفنا على ما هي ركضة طويريج عند الشيعة ، حيث أوضحنا لكم بعض المعلومات عن ركض التويريج للركض للشيعة، بالإضافة إلى شرح سبب تسميتها بهذا الاسم، وكذلك العبارات التي تُقال أثناء المسيرة إلى القبر الحسين.