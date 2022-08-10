ما هي ركضة طويريج ، قد اثار الهام العديد من الأشخاص حول العالم وخاصة الأشخاص المقيمين داخل الوطن العربي حول التعرف على ما هي ركضة طويريج ، والسبب الذي دفع بهم الى القاء ذلك الاسم عليها ، وتعد مزرعة الطويرج هي إحدى الطقوس التي يقوم بممارستها الأشخاص المعتنثين الدين الشيوعي في يوم عاشوراء ، وهو اليوم العاشر من شهر محرم من كل عام هجري ، تابعوا معنا .

ما هو طويرج الهرولة

هرول التويريج هو أحد أفعال الشيعة التي لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية على الإطلاق. يتمثل هذا الفعل في عدد من التجمعات التي تنتقل من نقطة معينة إلى قبر الحسين، وهذه التجمعات تعبر عن الحزن والرثاء على وفاة الإمام الحسين رضي الله عنه، وتبدأ في العاشر من الشهر. محرم، فور صلاة الظهر، لتذكر الحادثة المؤلمة التي قُتل فيها الحسين رضي الله عنه غدراً في معركة كربلاء، ويشارك في تلك الجولة الكثير من العراقيين والشيعة العرب، وتبدأ تلك الجولة. تحديدا من منطقة السلام في مدينة كربلاء حتى ضريح الإمام الحسين بن علي في قلب المدينة القديمة.

لماذا سمي طويرج الركض بهذا الاسم

سُمي هرول الطويريج على اسم الطريق الذي يسلكه المارة أثناء أداء ذلك النشاط المرتبط بخطة المسار، كما قال الشيعة في كتاب مخطط الطريق بخصوص اسم ذلك الركض، على النحو التالي

ما هي قصة سباق طويرج

قيل في كثير من المصادر أن قصة جري طويرج تتعلق بميرزا ​​صالح القزويني الذي كان يمكث في أحد مجالس العزاء عشرة أيام داخل منزله، ابتداء من شهر محرم حتى يوم عاشوراء على وجه الخصوص. وعند انتهائه من الجلسة كان يمتطي حصانه بالإضافة إلى مجموعة من الناس متوجهين إلى مرقد الحسين – رضي الله عنه – في كربلاء، مع ترديده للعديد من العبارات الحسينية التي تعبر عن ولاء الحسيني.

من هو مؤسس سباق طويرج

مؤسسو دورة التويريج هم ميرزا ​​صالح القزويني، أحد أهم وأبرز الشخصيات في مدينة كربلاء، منذ أكثر من 170 سنة وتحديداً 1855 م، وقيل عام 1872 م، وكانت هذه التصرفات في البداية نفذت في الخفاء خوفا من الحكومات والسلطات من منع أداء هذه الشعائر لكونها بدعة لا تعكس الشريعة الإسلامية إطلاقا.

عمل يوم جري طويرج

من أهم أعمال يوم الطويرج الذهاب إلى مرقد الإمام الحسين – رضي الله عنه – بزيارة قبره وبكاء، بالإضافة إلى نطق العديد من العبارات التي تدل على ولائهم للحسين وهم يسبون القتلة، ثم توجه إلى قبر العباس شقيق الحسين رضي الله عنه، حيث نصب خيمة ثم أحرقها لإحياء خيمة الحسين.

مسافة الجري طويرج

تبلغ المسافة التي يقطعها الشيعة في هرول الطويرج نحو كيلومترين، بحسب ما ورد في كثير من المصادر الشيعية.

تاريخ طويرج للركض

تجري رياضة التويرج في العاشر من محرم، بناءً على تصرفات صالح القزويني الذي اخترع ذلك الفعل.

ما يقال أثناء تشغيل التويرج

في مسيرة التويريج يتلو الشيعة قصيدة “رشدة الطويريج ممحوها”، وكلماتها كالتالي

وفي الختام لمقالنا هذا تعرفنا عبر السطور السابقة ما هي ركضة طويريج ، و ما يقال أثناء تشغيل التويرج وسبب تسميته بهذا الاسم، وهو أحد اغرب الاسماء على الاطلاق ، و مسافة الجري طويرج ، ومن هو مؤسس سباق طويرج .