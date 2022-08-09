ما هي ركضة طويريج ؟، تعد ركضة طويريج احدى أبرز الشعائر الدينية التي يتم استخدامها عند أهل الشيعة وذلك في اليوم العاشر من محرم، حيث يقوم المواطنين بهذا العمل في كل عام، وله تأثير كبير عمد المواطنين الشيعة، مما يتساءل الكثير ما هي ركضة طويريج، ومتى موعدها، وكيف يتم تأديتها، و سنتعرف بشكل أكبر على ركضة طويريج بالتفصيل.

ما هي ركضة طويريج

تعتبر ركظة طويريج عبارة عن تظاهر ضخم جدا يقوم به الشيعة كل عام بتريح محدد ، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم، وهو يوم عاشوراء، وسم بركظة طويريج لأن من يقوم به اهالي طويريج والتي تبعد عن مدينة كربلاء حوالي عشرين كيلو متر، وكان أول ظهر لهذا التظاهر عام 1303 في المدينة حيث خرج مجموعة من الناس وبدؤوا ينادون يا حسين يا حسين لين أزقة الشوارع والبيوت من أجل نصرة الحسين حتى أصبحت هذه الظاهرة تقوم بشكل منتظم كل عاما،حيث موعد ركضة طويريج بعد صلاة الظهر مباشرة في منطقة قنطرة السلام .

هل تقام ركضة طويريج الآن

الجدير بالذكر بأن أول ما بدأت ركضة طويريج في عام 1303 هجري في المدينة واستمرت حتى 1990، رغم أن الأهالي كانو يقولون هذا التظاهر في كل يوم عاشر من شهر محرم، الا وبعد الاعتقالات والقمع من قبل الحكومة ، تم توقيف تظاهر الحسيني، ولكن لم يستمر التوقف طويلا حتى رجع عام 2003، وتم اعتبارها من الشعائر الدينية، وأصبحت محط اهتمام الكثير، فيما يتحضر الكثير للاستعدادت في كل عام من أجل الركضة.

من أين تبدأ ركضة طويريج

تعد ركضة طويريج عبارة عن تظاهر عدد كبير من المواطنين الشيعة يبدأون بالطواف والمشي في أزقة المدينة القديمة، حيث يدأ مسيرهم من بعد صلاة الظهر من منطقة القنطرة، حتى أن يصلوا الى قبر الحسين، حيث يقومون ببعض الفعاليات التي تثير الحزن مثل اللطم وغيرها، كما ويرردون بعض من الشعائر مثل ها أبدا والله ما ننسى حسينا، وهتافهم بقول لبيك يا حسين، وترديد يا حسين يا حسين.

تعتبر ركضة طويريج من الطقوس والشعائر التي تقام عند الشيعة، وهي عبارة عن تظاهر كبير من قبل الشيعة عند منطقة قنطرة السلام يبداون بالطواف حتى الوصول الى قبر الإمام الحسين، وتتم هناك بعض الفعاليات والمراسم المحزنة، وموعد ركضة طويريج في العاشر من شهر محرم من كل عام.