ما هي شرائح الاتصالات المدمجة “اي سيم”

ما هي شرائح الاتصال المتكاملة “i-SIM” – تم تطوير “eSIM” ليحل محل بطاقات “SIM”. ولكن ما هي هذه التكنولوجيا حقًا، ولماذا هي قضية مهمة في هذه المقالة، نشرح بالضبط ما هو iSIM ولماذا يهتم المصنعون والناقلون والعملاء بتبني هذه التكنولوجيا الجديدة.

كما تعلم، هناك حاجة إلى بطاقة “SIM” لتوصيل هاتفك الذكي بشبكة المشغل. تتكون بطاقة SIM، مثل البطاقات الذكية الأخرى، من كتلة صغيرة من السيليكون تحتوي على بيانات مشفرة لتأسيس الاتصال بشكل آمن.لقد ظلت التكنولوجيا نفسها دائمًا ذات صلة – تكمن نقطة التحسين الرئيسية في حجمها، كل من حجم البطاقة و إن وضعه في الهاتف الذكي، حيث إن انخفاض أي ملليمتر مكعب واحد يعد مكسبًا، من حيث زيادة عمر البطارية.

في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، كانت هناك هواتف محمولة بعامل بطاقة 1FF، وهو حجم بطاقة الائتمان. تحولت شركات الاتصالات بسرعة إلى تنسيق 2FF، المسمى mini-SIM (والذي غالبًا ما يتم تسميته بشكل خاطئ باسم SIM). ظهرت تنسيقات 3FF و 4FF من عام 2010 هذه هي تنسيقات Micro و Nano SIM. هذا الأخير لا يحتوي على أي دعم بلاستيكي تقريبًا، ويمثل الحد الأدنى للحجم الذي يمكن أن تتخذه بطاقة SIM القابلة للإزالة.

بدءًا من ساعة Samsung Gear 2، ظهر شكل جديد من بطاقة SIM صغيرة الحجم ولكنها غير قابلة للإزالة، ملحومة باللوحة الأم eSIM. نموذج مأخوذ من Apple Watch Series 3، والذي ظهر لأول مرة في هاتف iPhone XS و XS Max ثنائي الشريحة مع فتحة 4FF و eSIM ملحوم بلوحة المنطق. هذا النوع الجديد من SIM هو ثورة صغيرة. ومع ذلك، تتطلب eSIM من المشغلين إعداد دعمها، والذي يحدث حاليًا فقط في فرنسا في Orange وفي SFR.

تعد eSIM متطابقة بغض النظر عن الشبكة، وهذا يعني أن الشركة المصنعة تعمل كطرف ثالث لعمليات التنشيط / إلغاء التنشيط.

ما هي شرائح الاتصال المتكاملة “i-SIM”

ESIM (أو بطاقة SIM المدمجة) هو الشيء الذي يتبقى عند إزالة كل ما هو غير ضروري على بطاقة SIM. هذه الشريحة، الأصغر حجمًا وبالتالي يسهل دمجها حتى في الأجهزة الصغيرة جدًا مثل الساعات المتصلة، تدمج نفس الوظائف. يتمثل الاختلاف الرئيسي في أنه يحرر مساحة في الهاتف الذكي ويجب أن يتم تشغيله بشكل مختلف بواسطة المشغل بدلاً من بطاقة SIM التقليدية التي كانوا سيوفرونها بأنفسهم.

لذا فإن إزالة بطاقة SIM الفعلية ليست مشكلة كبيرة، ولكن بالنسبة للمستخدم، يبدو الأمر كثيرًا. De par sa taille, on risque de retrouver une eSIM dans un nombre croissant de montres et autres objets connectés, mais aussi dans les smartphones où, par exemple, cet espace économisé peut être utilisé pour augmenter la taille d’un autre composant, comme le البطارية. . أو ببساطة كفتحة SIM ثانية كما هو الحال في iPhone XS.

هناك مزايا أخرى. على سبيل المثال، تتيح eSIM إزالة درج بطاقة SIM وبالتالي تسهل مقاومة اختراق الغبار والهواتف الذكية. إنها أيضًا ميزة كبيرة للمستهلكين، في عدة نقاط لا سيما بساطة الحصول على اشتراك مع مشغل. لم تعد بحاجة إلى السفر أو الانتظار لاستلام بطاقة SIM. ما عليك سوى تحديد المشغل على جهازك أو الطلب عبر الهاتف للاشتراك في الاتصال بك على الفور.

أخيرًا، هناك حجة أمنية إذا تمت سرقة هاتفك الذكي، فإن eSIM ستجعله غير قابل للاستخدام، وسيكون من الصعب جدًا على اللص إعادة بيعه. تمثل eSIM القدرة على إلغاء تنشيط معلومات المشترك الخاصة بك في 5 ثوانٍ وأيضًا لمنع المستخدمين الجدد من التسجيل على eSIM بمجرد اكتشاف السرقة.

eSIM ما هي عيوبها

هل أنت من النوع الذي يمكنه التبديل من هاتف ذكي إلى هاتف ذكي في ثوانٍ، أو حتى الاحتفاظ دائمًا بجهاز مشحون بالكامل ليحل محل الجهاز الذي تستخدمه إذا كانت البطارية منخفضة سيكون من الصعب عليك ببساطة إزالة بطاقة SIM الخاصة بك من أحد الأجهزة وإدخالها في جهاز آخر، نظرًا لعدم وجود درج إضافي. ومع ذلك، يجب أن يختفي هذا العيب بسرعة عندما يكون هناك المزيد من الهواتف الذكية eSIM لأنه يمكننا بعد ذلك تنشيط اشتراك على هاتف ذكي آخر بسهولة.

ربما تكون المشكلة أكثر للمشغلين، لأنهم فقدوا القليل من سيطرتهم. في الواقع، يتكون نظام eSIM من دعوة سلطة ثالثة بينك وبين اشتراكك الشركة المصنعة. سيهتم الأخير بتنشيط أو إلغاء تنشيط بطاقة SIM الخاصة بك، مما يجعل هذه الخطوة أكثر ارتباطًا بـ SFR أو Orange أو Bouygues أو مجانًا.