ما هي شروط التسجيل في جمعية انسان 2022 ورابط التسجيل ، قد اثار الاهتام من قبل الكثير من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الجمعية الخيرية جمعية الانسان والتي عرفت بشهرتها وأبرز الجمعيات داخل المملكة ، وتعمل الجمعبة على تسجيل عدد من الأعضاء المختلفة المهام ، وبالتالي سنتعرف على الشروط والمعايير التي تتعلق بامكانية التسجيل داخل الجمعية ، تابعوا معنا .

ما هي الجمعية البشرية

وهي من الجمعيات الخيرية المشهورة والمرموقة في المملكة العربية السعودية. تأسست بتاريخ 28/8/1420 هـ، بعد صدور المرسوم السامي القاضي بإنشاء الجمعية، وإعداد النظام الداخلي، ورفعها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تقع في العاصمة الرياض حيث تعمل على تقديم الخدمات الخيرية في جميع أنحاء المملكة لفئة الأرامل والأيتام والأمهات وجميع النساء، بهدف الوصول إلى المسعى النبيل لمساعدة هذه الفئات وتزويدها بأثرياء. الحياة لهم ولأسرهم، حيث توفر العديد من الخدمات من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات.

الخدمات التي تقدمها جمعية إنسان

تسعى جمعية إنسان السعودية إلى الشمولية في تقديم خدماتها التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا داخل المملكة العربية السعودية. وعليه فهي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي من خلالها تتيح المساعدة للأفراد المستحقين، ويتم إبراز هذه الخدمات على النحو التالي

خدمات متنوعة للمانحين.

خدمات الأعضاء.

خدمات الأسرة.

خدمات الموردين.

خدمات الافراد.

خدمات التطوع.

خدمات التوظيف.

برامج التميز الأكاديمي.

جائزة التميز.

مخيم الابراهيم الربيع.

أولمبياد الإنسان.

أنواع العضوية الرابطة الإنسانية

تقدم جمعية إنسان 4 أنواع من العضوية، والتي يتم تسليط الضوء عليها فيما يلي

عضو فاعل هو العضو المشارك في افتتاح الجمعية، وتشمل هذه العضوية الرجال والنساء على حد سواء، ويكون لهذا العضو صلاحيات مثل “حضور اجتماعات الجمعية العمومية” و “التصويت على القرارات”، ورجال. يسمح لهم بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة بعد مرور عام على تاريخ التسجيل، ودفع اشتراك سنوي بحد أدنى 1،000 ريال سعودي.

العضو المنتسب هو العضو المنتسب للجمعية ويدفع اشتراكه السنوي 500 ريال سعودي. يتم قبوله من قبل مجلس الإدارة بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (4) باستثناء السن. لا يحق لهذا العضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يجوز ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة.

العضو الفخري تمنح هذه العضوية للمفوض مقابل خدماته للجمعية لتحقيق أهدافها، وله الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يحق له التصويت أو الترشح لها. عضوية مجلس الإدارة.

عضوية الطالب وتمنح هذه العضوية لمن هم دون سن الثامنة عشرة (18)، وله الحق في حضور اجتماعات الجمعية وعدم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهذه الفئة تدفع 300 ريال كحد أدنى. .

شروط التسجيل في الجمعية الانسانية

تتلخص شروط التسجيل في “الجمعية الإنسانية” في النقاط التالية

يجب أن يكون العضو مؤهلًا تمامًا.

أن يتمتع بالسمعة الطيبة للعضو.

أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يزيد عمر المتقدم عن ثمانية عشر (18) عامًا. يتم استبعاد الأفراد المنتسبين لعضوية الطالب من هذا.

ألا يكون محكوما عليه في جريمة من جرائم الأمانة والشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

يجب دفع الاشتراك الشهري.

عصب يسحب عضوية جمعية إنسان

تسحب عضوية “الجمعية الإنسانية” باتباع الخطوات التالية

في حالة وفاة العضو.

إذا كان أي من شروط العضوية المذكورة في نص المادة الرابعة مفقوداً.

في حال تسبب العضو في إلحاق الضرر بالجمعية، يعاد التقييم إلى مجلس الإدارة.

في حال تأخر العضو عن سداد الاشتراك المستحق من بداية السنة المالية لمدة (6) أشهر.

عند تقديم طلب كتابي بالانسحاب من الجمعية. شريطة أن يتم إخطاره برسالة على عنوانه المسجل لدى الجمعية.

يجوز للجمعية إعادة العضوية إلى الأشخاص الذين فقدوها بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي، إذا تم دفع المبلغ المستحق عليه.

لا يحق للعضو أو من يرثه أو من فقد عضويته استرداد مدفوعات الاشتراكات أو التبرعات النقدية أو العينية للجمعية لأي سبب كان.

كيفية التسجيل في جمعية إنسان

يمكن لجميع الأفراد التسجيل في جمعية إنسان للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية. خطوات التسجيل باتباع الآتي

دخول موقع “إنسان”.

انقر على أيقونة العضوية.

انقر للتسجيل في الجمعية.

أدخل جميع البيانات الشخصية للعضو.

راجع الشروط والأحكام، ثم وافق عليها.

تأكد من صحة البيانات.

انقر فوق أيقونة التسجيل.

أدخل الرمز المخصص.

اختر الخيار المناسب.

سجل إما المستفيد أو المستفيد.

اضغط للتأكيد.

كيف تتبرع لجمعية إنسان الخيرية

تقدم جمعية إنسان إمكانية التبرع من خلال رقم الواتس آب وهو +966556556249، وتقبل الجمعية التبرعات المادية والعينية لصالح الأسر المحتاجة والأيتام المستحقين للفئات والأسر، حيث تقدم عدة فئات للتبرع للأوقاف. أو الزكاة، وكذلك توفيرها للمشاريع الدائمة والموسمية، وكذلك توفيرها للضمانات، ومساعدة الأيتام والمحتاجين. والمساكين في كل المملكة.

كيفية الاتصال بجمعية إنسان

يمكنك التواصل مع جمعية إنسان من خلال قنوات الاتصال التالية

الموقع الرسمي “”.

رقم الهاتف 920001133.

حساب جمعية إنسان على تويتر “.

نموذج الاتصال “”.

رابط التسجيل في Ensanonline.com

توفر جمعية إنسان رابطًا إلكترونيًا للجمعية تقدم من خلاله كافة المعلومات المتعلقة بالجمعية.

ما هي شروط التسجيل في جمعية انسان 2022 ورابط التسجيل ، تعد جمعية الانسان الخيرية من الجمعيات التي عرفت بشهرتها داخل المملكة مقارنة بغيرها من الجمعيات الأخرى ، و وتعمل الجمعية الى تقديم الخدمات الى الفئات الأكثر حاجة ، وتحيقيق لهم سبل العيش .