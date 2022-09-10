ما هي صلاحيات ملك بريطانيا تشارلز ، نتيجة تصدر محركات البحث بإسم ملكة بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية ما دفع الكثير من الأشخاص بالبحث حول معرفة المعلومات التي تتعلق بشخصية الملك الجديد للمملكة بريطانيا والذي يعد ابن الملكة التي توفيت خلال اليوم الخميس الماضي 8/9/2022 ، حيث تعد سلطات الملك البريطاني الجديد تشارلز من أهم الأمور التي أثارت اهتمام الناس في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وتتويج تشارلز ملكًا لبريطانيا بعد وفاة والدته ،تابعوا معنا .

من هو ملك بريطانيا الجديد – ويكيبيديا

ملك بريطانيا الجديد هو تشارلز فيليب آرثر جورج، المعروف باسم تشارلز الثالث، حيث تولى منصب ملك بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من ديسمبر عام 2022 م، ولد الملك تشارلز في المملكة المتحدة في قصر باكنغهام في الرابع عشر من نوفمبر 1948 وفي عام 1952 أصبح الوريث الشرعي للمملكة المتحدة وتخرج من جامعة كامبريدج بدرجة البكالوريوس من كلية الفنون ؛ ثم حصل على درجة الماجستير من نفس الكلية. كما التحق بالدفاع الجوي والتدريب العسكري الملكي.

سيرة الملك تشارلز

بدءاً من الحديث عن ملك بريطانيا الجديد تشارلز ويلز، نقدم لكم أهم المعلومات عنه وعن حياته الشخصية

الاسم الكامل تشارلز فيليب آرثر جورج.

اسم الأب فيليب آرثر جورج.

اسم الأم إليزابيث الثانية.

مكان الميلاد قصر باكنغهام، المملكة المتحدة.

تاريخ الميلاد 14 نوفمبر 1948 م.

العمر 73 سنة.

محل الإقامة منزل كلارنس، قصر سانت جيمس، قصر باكنغهام.

العائلة بيت وندسور.

الجنسية بريطاني.

المؤهلات العلمية حاصل على درجة البكالوريوس في الآداب.

ألما ماتر جامعة كامبريدج / الكلية البحرية الملكية وكلية رويال لاند.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة الأميرة كاميلا، دوقة كورنوال.

عدد الأبناء ولديه طفلان الأمير وليام والأمير هاري.

اللغة الأم الإنجليزية.

المهنة كاتب وسياسي وأرستقراطي ورجل أعمال.

ما هي صلاحيات ملك بريطانيا تشارلز

بحكم المنصب الذي يتمتع به الملك تشارلز الثالث، لديه العديد من الصلاحيات التي يمكن أن يمارسها في الدولة، ولكن بطريقة مقيدة ومحدودة للغاية، لأن الملك لا يحكم الدولة، بل على العكس، الحكومة هي يحكمها، والسلطات التي يتمتع بها الملك هي كما يلي

الظهور الدائم كرمز للوحدة الوطنية والسلام والاستقرار الوطني كما يظهر في الخطب والزيارات إلى المؤسسات الوطنية كالمدارس والإدارات الصحية أو القوات المسلحة.

يمكنه حل البرلمان البريطاني أو حتى استدعاء أعضائه للاجتماع.

يمكنه تعيين وزراء أو حتى إزالتهم من مناصبهم.

المصادقة على جميع القوانين حتى يتم منحها قابلية الإنفاذ.

أعلن الحرب، ولكن في الممارسة العملية لا تمارس هذه السلطة إلا بأمر من رئيس الوزراء البريطاني.

العفو الملكي أو حتى تخفيف الأحكام.

تعيين وفصل العسكريين والضباط.

منح ألقاب الشرف للضباط العسكريين مثل ألقاب النبلاء أو الفرسان.

يمكن إصدار جوازات السفر وحظرها وسحبها.

مصادرة السفن الحربية.

لا تدفع الضرائب.

لا يمكن لأحد أن يقاضيه، حتى لو كانت هناك أدلة قاطعة في المحكمة.

حياة الملك تشارلز الثالث

ملك بريطانيا تشارلز الثالث يبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عامًا، بحيث ولد في ديسمبر 1948 م، ويقال إنه استطاع أن يتولى منصب أمير ويلز في يوليو 1969 م، رغم أنه كان من الممكن أن يكون أميرًا من هذا المنصب منذ عام 1952، لكن والدته فضلت أن يتم تعيينه في وقت لاحق، خاصة عندما يكون أكثر وعياً بالمنصب الذي يشغله.

أبناء الملك تشارلز

للملك تشارلز ولدان، الأمير وليام الذي ولد في يونيو 1982، والأمير هاري الذي ولد في سبتمبر 1984، وكلاهما ولدا من زوجته الأولى الأميرة ديانا، فتزوجها عام 1981.، لكنها انفصلت عنها في عام 1996، وتجدر الإشارة إلى أن الأمير وليام يعتبر الآن الأمير الشرعي لويلز، بينما تخلى الأمير هاري عن دوره كعضو في العائلة المالكة منذ عام 2022.

من هي زوجة الملك تشارلز

كاميلا بولز هي زوجة ملك بريطانيا تشارلز، وتزوج الزوجان في عام 2005، رغم أنهما كانا يعرفان بعضهما البعض منذ سبعينيات القرن الماضي وطوّرت بينهما علاقة حب، لكن العائلة المالكة رفضت كاميلا الزواج من تشارلز ثم الأميرة ديانا والجدير بالذكر أن كاميلا ولدت في الأول من نوفمبر عام 1947 م وهي الآن في الخامسة والسبعين من عمرها.

ما هي صلاحيات ملك بريطانيا تشارلز ، يعتبر الملك الجديد لدولة بريطانيا هو أبن المملكة الراحلة إليزابيث تشارلز فيليب آرثر جورج ، والذي تراس المنصب ملك بريطانيا بعدها ، وهو يبلغ من العمر قرابة 74 عام ، كما سردنا أهم صلاحيات ملك بريطانيا تشارلز .