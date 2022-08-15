ما هي عاصمة فلسطين ، دائماً ما كان يتم التسائل حول التعرف على العاصمة لدولة فلسطين ، والتي دائماً ما تتعرض من قبل الاحتلال الصهيوني للتهويد والطمس لها ، وتعد العاصمة الوحيدة لفلسطين هي القدس الشريف بجميع حجمها بشكل كامل الشرقية والغربية كجزء واحد ، وهي تعتبر امتداداً للحضارات والأديان السماوية الثلاث ، حيث جاء الأنبياء على أرضها المقدسة وحملوا الرسالات السماوية، وكانت موجودة منذ أكثر من سبعة آلاف سنة ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا القدس

القدس مدينة فلسطينية ذات أهمية تاريخية واقتصادية، مصنفة ضمن أقدم المدن المأهولة تاريخياً في العالم، بالإضافة إلى ارتباطها الوثيق بالأديان السماوية. متر ولها عدة أسماء منها (القدس الشريف – بيت المقدس أول القبلة – القدس حسب الكتاب المقدس). تقع القدس على هضبة من جبال الخليل تمتد بين الحواف الشمالية والغربية للبحر الميت باتجاه سواحل البحر الأبيض المتوسط. توسع مع تعاقب الحضارات على أرضه.

ما هي عاصمة فلسطين

عاصمة فلسطين هي مدينة القدس، حسب معتقدات الفلسطينيين والعرب وأنصار القضية الفلسطينية، بغض النظر عن هويتهم الدينية. تشرين الثاني / نوفمبر 1988 م، بالإضافة إلى كونها موطن أجدادهم اليبوسيين، بينما يطالبها يهود إسرائيل كعاصمة موحدة لهم باعتبارها “عاصمة دينية”، لكن المجتمع الدولي الذي تمثله الدول ينفي هذه المزاعم الإسرائيلية، ويفعل ذلك. لا تعترف بضمها لأجزاءها الشرقية لأنها أراضي فلسطينية.

ما هي عاصمة فلسطين القديمة

القدس عاصمة فلسطين منذ تأسيسها. بناها اليبوسيون في القرن الخمسين قبل الميلاد وهم شعب سامي كنعاني أصولهم من جنوب بلاد الشام. سكنوا القدس بشكل خاص، ومدينتهم بنوها بأمر من الملك “ملكيصادق” واسمه آنذاك “شاليم” إله السلام بين الكنعانيين، وتم تعديل الاسم القدس، بمعنى “جبل السلام”، ثم أطلق عليها اسم يبوس نسبة إلى الشعوب التي بنوها. في القرن الثاني عشر قبل الميلاد حكمها الملك داود بعد طرد اليبوسيين حيث تم بناء الهيكل وأصبح اسمها مدينة داود. .

من هي الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل

خلال عام 1995، أقر مجلس النواب قانونًا يعترف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وهو ما اعترفت به إدارة ترامب، الأمر الذي أدى إلى تأجيج المواقف العربية والأجنبية الرافضة في الغالب لهذا القرار، والذي ندد بأغلبية ساحقة في هذا القرار. مجلس الأمن، بأغلبية 14 من 15 عضوًا صوتوا ضده، وهو صوت الولايات المتحدة وحدها، من ناحية أخرى، أعلنت (هندوراس – باراغواي – رومانيا – جمهورية التشيك ورومانيا) أنهم يدرسون وإمكانية نقل السفارة إلى الجانب الإسرائيلي، فيما أكدت فيديريكا موغيريني، مديرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، التزام أوروبا بموقف حازم من القضية الفلسطينية.

القدس جغرافيا

تقع القدس على هضبة محاطة بالأنهار ومعظم الوديان الجافة، على أطرافها الشمالية والشمالية الشرقية جبال الخليل. حدودها الإدارية هي كما يلي

وهي تعرف بمدينة رام الله في الشمال.

تحدها من الجنوب مدينتي بيت جالا وبيت لحم.

عمه هو البحر الأبيض المتوسط ​​، حوالي 59.55 كيلومترا إلى الغرب.

يقع البحر الميت على بعد حوالي 35.41 كم إلى الشرق

معالم القدس التاريخية

تضم القدس معالم أثرية تعطيها أهمية تاريخية ودينية، سواء للمسلمين أو المسيحيين أو حتى اليهود. ومن أبرز هذه المعالم

مسجد قبة الصخرة كان أنبياء الله وإبراهيم الخليل ويعقوب النبي وموسى وسليمان عليهم السلام معاصرين إذ صعد نبي الإسلام من فوقه إلى السماء برحلة الصعود. .

الجامع العمري بالنسبة للمكان الذي صلى فيه الفاروق عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – عندما حضر الصلاة أثناء تواجده في كنيسة القيامة، ورفض الصلاة. في الكنيسة وعمل فتنة.

الجامع المرواني يقع في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.

كنيسة القيامة عمرها 1700 سنة، أنشأتها الملكة هيلانة عام 325 م.

القبر المقدس في المعسكر الثاني بين أنصار المسيحية، وكذلك عدد من الكنائس مثل كنائس (مار يوحنا – مريم العذراء – ملاك ميخائيل)، بالإضافة إلى الأديرة مثل أديرة (ما أنطونيوس). – السلطان – القديس جاورجيوس).

سور البراق ترتبط حرمته عند المسلمين برحلة النبي من مكة إلى القدس حيث وضع عليه الرسول البراق. وهو جدار حجري طوله 156 قدمًا وارتفاعه 65 قدمًا.

ما هي عاصمة فلسطين ، تعرفنا عبر سطورنا السابقة حول أحد الأماكن التي قدسة بالرسالات السماوية ، والتي يأتي اليها جميع المسلمين حول العالم للصلاة فيه ، وهي مدينة القدس والتي نؤكد بأنها عاصة فلسطين الأبدية بشكل منفرد دون اشتراك أحد بها .