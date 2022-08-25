ما هي عقوبة فهد المولد ، قد أثار الهام العديد من الأفراد حول شخصية فهد المولد والذي يعد من أبرز الشخصيات التي حظيت على شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً داخل المملكة ، ويأتي ذلك الامر بعد قيامه بالمشاركات العديدة داخل الأندية والمنتخبات السعودية ، ويعد اللاعب فهد المولد من ابرز اللاعبين في نادي الاتحاد السعودي السابق ، تابعوا معنا للتعرف على العقوبة التي تتعلق باللاعب فهد المولد .

من هو فهد المولد – ويكيبيديا

فهد المولد لاعب كرة قدم مشهور يلعب لنادي الاتحاد السعودي السابق. ولد في المملكة العربية السعودية وتحديداً مدينة جدة في الرابع عشر من سبتمبر 1994 م. يبلغ من العمر 27 عامًا ويحمل الجنسية السعودية، يعتنق الدين الإسلامي ويقيم في المملكة العربية السعودية. بدأت مسيرته الكروية عام 2011، بعد مشاركته في نادي الاتحاد السعودي وسط الهجوم، وأحرز 58 هدفاً في 193 لقاء داخل النادي ؛ ثم تمت إعارته لنادي ليفانتي الإسباني عام 2022 ولعب مباراتين فقط، بالإضافة إلى كونه لاعبًا في المنتخب السعودي منذ 2011، وسجل أربعة أهداف في ستة لقاءات.

سيرة فهد المولد

وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد

الاسم الكامل فهد مساعد المولد.

الاسم الانكليزي فهد المولد.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد 14 سبتمبر 1994 م.

العمر 27 سنة.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

العرق عربي.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

اللغة الأم العربية “اللهجة السعودية”.

المهنة والنشاط لاعب كرة قدم.

الارتفاع 167 سم.

العب يلعب بالقدم اليمنى.

مركز اللعب هجوم.

النادي الحالي الاتحاد السعودي.

مركز اللعب خط هجوم.

رقم لاعب النادي 8.

سنوات النشاط بدأت من عام 2012 م حتى الآن.

ما هي عقوبة فهد المولد

عقوبة اللاعب فهد المولد هي منعه من لعب كرة القدم لمدة ثمانية عشر شهرا، بحسب القوانين التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تعاطي المنشطات أثناء اللعب. وإقليميًا وداخليًا وخارجيًا بسبب تعاطيه المنشطات لمدة 18 شهرًا منذ تاريخ صدور الحكم في 28 مارس 2022 م وفقًا لقوانين وأنظمة كرة القدم السعودية.

تويتر فهد المولد

يمتلك اللاعب السعودي فهد المولد قاعدة جماهيرية كبيرة على حسابه الرسمي على منصة تويتر، حيث يبلغ عدد متابعي فهد على تلك المنصة قرابة 1.3 مليون متابع. ينشر اللاعب العديد من التغريدات الرائعة برفقة ألمع نجوم كرة القدم في المملكة العربية السعودية. وبعد التأهل لكأس العالم هذا العام، يمكن متابعة حساب اللاعب السعودي فهد المولد على منصة تويتر مباشرة عبر الرابط الإلكتروني “”.

ما هي عقوبة فهد المولد ، فهد المولد هو ابرز اللاعبين في نادي الاتحاد السعودي السابقة ، وهو يبلغ من العمر قرابة 27 سنة ، وتعرفنا على العقوبة التي وضعها الاتحاد السعودي على فهد المولد وهو منعه من لعب كرة القدم لمدة ثمانية عشر شهرا .