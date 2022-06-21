ما هي غرامة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية 2022 بناءً على أخر تصريحات الجوازات السعودية

حددت المملكة العربية السعودية غرامة انتهاء التأشيرة للزيارة العائلية ، حيث كان الموضوع الذي يشغل جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية ، خاصة بعد أن واجهوا مشاكل في تمديد الزيارة العائلية ، وبالتالي فمن خلال هذا المقال ، سنشرح لك مقدار الغرامة على انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية حسب المحدد.

ما هي مخالفة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية؟

تم فرض غرامة مالية على الأشخاص الذين تأخروا في تمديد الزيارة العائلية لأكثر من ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

أولاً ، غرامة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية ، إذا لم يغادر الشخص الزائر بعد انتهاء مدة التأشيرة 15 ألف ريال ، ويتم ترحيله إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يرتكب فيها مخالفة.

وللمرة الثانية المخالفة بعد انتهاء التأشيرة وعدم مغادرة السعودية يدفع الشخص هنا 25 ألفًا ويقضي شهرًا في السجن ولا يغادر إلا بعد انتهاء فترة السجن.

والمرة الثالثة تنتهي صلاحية التأشيرة وعدم العودة للبلاد ومغادرة المملكة 50 ألف ريال. يحبس الشخص لمدة ستة أشهر ويغادر بعد انتهاء مدة الحبس.

تمديد الوقت لزيارة الأسرة

سمحت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية للمقيم بتقديم طلب لتمديد الزيارة عبر بوابة خدمات التأشيرات بشكل إلكتروني ، ويجب أن تكون فترة التمديد مساوية لمدة التأشيرة ، والمدة الإجمالية للزيارة. يجب ألا يتجاوز التمديد ستة أشهر ، أي 180 يومًا ، باستثناء المقيمين حاملي الجنسية السورية ، وأكدت الوزارة أن مقدم طلب التمديد هو الزائر فقط ، ويمكنه تمديد التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها بحوالي. ستة أيام حتى الثلاثة أيام التي تلي انتهاء صلاحيتها فقط ، وبعد هذه المدة لن يتمكن من تمديد الزيارة.

الحالات التي يتم فيها رفض طلب الزيارة العائلية

هناك حالات يتم فيها رفض الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية لعائلات المقيمين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية ، وإليكم هذه الحالات وهي كالتالي: