ما هي فائدة الفستق

الفستق (وليس الفول السوداني، ويسمى أيضًا الفستق) لا يُعتبر في الواقع من المكسرات لأنه بذور الفاكهة.

لكننا سنسميها بالجنون لأن هذا ما اعتاد الناس عليه.

فوائد الفستق

يحتوي الفستق على أقل أكسالات من أي نوع آخر من الجوز، لذلك إذا كنت عرضة لحصوات الكلى، على سبيل المثال، أو التهاب المفاصل، فهي مفيدة لك.

الفستق غني جدًا بالبوتاسيوم والفوسفور والزنك وفيتامين ك 1 وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 1 وحمض الفوليك وفيتامين هـ وفيتامين ج والكلوروفيل أو الكلوروفيل والمغنيسيوم.

يعتبر الفستق مصدرًا جيدًا للأحماض الأمينية والدهون الصحية، ويحتوي على حمض أميني يسمى الحمض الأميني الثالث (ALA)، والذي يحتاج إلى تحويله إلى الشكل النشط (DHA) و (حمض eicosapentaenoic)، ويحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الأخرى. الأحماض. فهي مفيدة للوظيفة الإدراكية ووظيفة القلب والأوعية الدموية وجهاز المناعة.



يحتوي الفستق على مضادات الأكسدة، حيث يمكن لمضادات الأكسدة أن تقلل من مضاعفات بعض الأمراض والالتهابات بشكل عام.

لقرون، اشتهرت منطقة حلب في سوريا بزراعة الفستق.

التي انتشرت في جميع البلدان وتشتهر عالمياً بالفستق أو الشجرة الذهبية.

أنواع الفستق الحلبي