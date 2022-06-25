ما هي فوائد الخزامى

ما هي فوائد اللافندر يُعرف اللافندر أيضًا باسم اللافندر، ويصنف على أنه نبات دروب حقيقي، حيث يتميز برائحته العطرية التي ترضي الروح. لكن للخزامى أيضًا العديد من الفوائد، أحيانًا ما يتم التغاضي عنها، خاصةً بالنسبة لجمالك.

استرخ ونم جيدًا

يتمتع اللافندر بخصائص تبعث على الاسترخاء، فهو يعزز النوم ويسمح لك بالاستمتاع براحة أفضل ويزيد من مدة نومك.

سيساعدك أيضًا على محاربة قلقك بخصائصه المهدئة. على سبيل المثال، عند الاستحمام، يمكنك وضع عشر قطرات من زيت اللافندر مع ملعقة من العسل وصبه في حمامك الساخن.

ما هي فوائد اللافندر بشرتك سوف تشكر الخزامى

يعتبر زيت اللافندر الأساسي أيضًا مثاليًا في مستحضرات التجميل الطبيعية ويعمل بشكل فعال على محاربة علامات الشيخوخة وتقليل التجاعيد الصغيرة، وبفضل خصائصه المجددة، يحمي هذا الزيت البشرة من الترهل.

نصيحة عملية صغيرة لا تستخدم زيت اللافندر الأساسي مباشرة على بشرتك. بدلا من ذلك، قم بخلطه، على سبيل المثال، مع زيت اللوز والتدليك برفق حتى يتم امتصاصه في الجلد.

يحتوي زيت اللافندر أيضًا على فوائد للبشرة المعرضة لحب الشباب. يمكنك استخدامه كقناع للوجه يساعدك على استعادة بشرة نظيفة ومنتعشة. يمكنك القيام بذلك عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الطين الأخضر بالماء. ثم أضف ثلاث قطرات من زيت اللافندر الأساسي. اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل الشطف.

كما أنه يحتوي على خصائص مطهرة قيمة، فهو يعزز الشفاء ويخفف الحروق السطحية مثل حروق الشمس. كما أنه يهدئ البشرة بعد إزالة الشعر بالشمع، لذا من السهل أن يكون في حقيبة الإسعافات الأولية عندما تذهب في إجازة.

وشعرك

استخدمي زيت اللافندر الأساسي إذا كان شعرك يميل إلى التلف. هذا الأخير سوف يهدئ فروة رأسك ويزيل قشرة الرأس بسهولة. كما أنه يمنع شعرك من التساقط.