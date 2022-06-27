ما هي فوائد الزنجبيل للشعر الزنجبيل، من التوابل الغذائية الشائعة، يستخدم للأغراض الطبية لعدة قرون. تم استخدام جذور نبات الزنجبيل في كلتا الممارسات التقليدية.

ربما تكون قد قرأت أيضًا معلومات سردية حول قدرة الزنجبيل على شفاء صحة فروة الرأس. في حين أن الزنجبيل قد يكون له فوائد مضادة للالتهابات لفروة الرأس، فقد ثبت أن بعض المركبات تقلل نمو الشعر.

من المهم معرفة المزيد عن الزنجبيل واستخداماته المناسبة قبل علاج أي حالة جلدية.

فوائد الزنجبيل للشعر

على المدى الطويل، ممارسات العناية بالشعر لا تقل أهمية عن تلك المستخدمة للعناية بالبشرة. الزنجبيل ليس علاجًا طبيًا شائعًا للحفاظ على شعر صحي، لكن البعض يزعم أن هذه التوابل يمكن أن تحسن نمو الشعر.

هل يمكن أن يحسن الزنجبيل نمو الشعر

في طب شرق آسيا، يستخدم الزنجبيل أحيانًا لتعزيز نمو الشعر. ومع ذلك، فقد لاحظ بعض الباحثين أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن الزنجبيل يساعد في علاج الصلع.

يركز البعض بدلاً من ذلك على الفوائد المحتملة للزنجبيل في التهاب فروة الرأس. يُعتقد أنه عندما تتحسن ظروف فروة الرأس، قد يتحسن نمو الشعر. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد ليست سوى قصصية.

هل يمكن أن يبطئ الزنجبيل من تساقط الشعر

هناك نقص في الأدلة العلمية على أن الزنجبيل قد يبطئ من معدل تساقط الشعر. يمكن أن يؤدي تناول الزنجبيل لصحة شعرك وفروة رأسك إلى تحسين المظهر، ولكن لا يمكن فعل الكثير لإبطاء تساقط الشعر بمجرد أن يبدأ.

من المهم أيضًا ملاحظة أن بعض حالات تساقط الشعر مرتبطة بأمراض الشعر الأساسية، والتي قد لا تساعد العلاجات الطبيعية مثل الزنجبيل.

هل يمكن للزنجبيل إزالة الشعر

بينما توضح بعض الأدلة القصصية الفوائد المحتملة للزنجبيل لنمو الشعر، تشير بعض الأدلة السريرية إلى تأثيرات معاكسة تمامًا.

وجدت دراسة أجريت على الزنجبيل، وهو مركب موجود في الزنجبيل، انخفاضًا في نمو الشعر في الفئران وكذلك بصيلات الإنسان في المختبر. بناءً على هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن الزنجبيل قد يساعد في منع نمو الشعر أو حتى إزالة الشعر عن عمد.

الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام الزنجبيل للشعر

يعتبر الزنجبيل من توابل المطبخ آمنًا لمعظم الناس. إذا كنت تعاني من حساسية الزنجبيل المعروفة، فعليك تجنب استخدام المستخلصات والزيوت الأساسية وأي أشكال أخرى من الزنجبيل لشعرك.

افركي بعض الزنجبيل في الجزء الداخلي من مرفقك قبل استخدامه على شعرك أو فروة رأسك لمدة 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان لديك أي آثار جانبية. إذا كنت تفعل ذلك، فلا تستخدمه.

قد تشمل العلامات المحتملة لتفاعل الجلد ما يلي

طفح جلدي احمر

خلايا أو شعر

حكة

زيادة الالتهاب

الحروق

تقليديا، تستخدم مستخلصات الزنجبيل للشعر وفروة الرأس على أساس موضعي فقط. لا يجب تناول الزنجبيل عن طريق الفم لهذه الأغراض ما لم يوجهك الطبيب. هذا يمكن أن يسبب الآثار الجانبية التالية

تشنجات

إسهال

الغاز الزائد

الام المعدة

التفاعلات الدوائية، خاصة إذا كنت تتناول مميعات الدم (مميعات الدم)

كيفية استخدام الزنجبيل للشعر

الإنترنت مليء بالوصفات التي تدعي أنها تساعد في نمو الشعر. على الرغم من عدم وجود أساس علمي، إلا أن وضع الزنجبيل على فروة رأسك وشعرك يمكن أن يظل تجربة نشطة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك تجربتها.

زيت الزنجبيل

يأتي زيت الزنجبيل على شكل مستخلصات أو زيوت أساسية يجب تخفيفها بزيت ناقل قبل تطبيقه. استخدم المنتج في جميع أنحاء فروة الرأس والشعر للرائحة والتكييف. اشطفه بعد 15 إلى 30 دقيقة.

شراب الزنجبيل

عصير الزنجبيل مصنوع مباشرة من جذر الزنجبيل. يمكنك قص حافة جذر جديد وتدليك فروة رأسك مباشرة. طريقة أخرى هي هرس الجذر في الخلاط وتطبيقه على الشعر بالكامل.

قناع الزنجبيل للشعر

لصنع قناع الزنجبيل للشعر، يمكنك استخدام عصير الزنجبيل أو الزيت العطري أو مستخلص من أجزاء متساوية من زيت ناقل، مثل الأرجان أو جوز الهند أو الجوجوبا. دلكي فروة الرأس وغطي شعرك بالتساوي. ضعي غطاء على شعرك واتركيه لمدة تصل إلى 30 دقيقة قبل شطفه.

إذا كنت تعالجين فروة الرأس فقط، يمكنك إضافة شيء حامضي إلى القناع، مثل الزبادي أو الليمون أو خل التفاح.

مكملات الزنجبيل

مكملات الزنجبيل متوفرة في الشاي والكبسولات والأقراص. عند تناول الزنجبيل عن طريق الفم، اتبع جميع تعليمات المنتج بعناية وتوقف في حالة حدوث آثار جانبية في الجهاز الهضمي.

تحدث إلى طبيبك قبل تناول المكملات الغذائية من أي نوع. ضع في اعتبارك أن مكملات الزنجبيل لم يتم ربطها علميًا بنمو الشعر.

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ملخص

مع وجود عدد قليل جدًا من خيارات نمو الشعر المتاحة دون وصفة طبية، يتجه المستهلكون بشكل متزايد إلى الأساليب التقليدية لتجربة حظهم.

الزنجبيل، على الرغم من تعليمه عبر الإنترنت، لم يثبت علميًا أنه يعزز نمو الشعر أو يمنع تساقط الشعر. ومع ذلك، قد تستفيد من آثاره المضادة للالتهابات إذا كنت تعاني من بعض حالات فروة الرأس.

على الرغم من أن الزنجبيل مادة طبيعية، إلا أنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص. من الجيد دائمًا استشارة الطبيب مسبقًا، خاصةً إذا كنت تتناول دواءً أو لديك أي شروط مسبقة.

ما هي فوائد الزنجبيل للشعر

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