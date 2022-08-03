ما هي قصة حميدان التركي ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بقصة حميدان التركي ، حيث ان القصة تحول حول الاسم التركي حميدان والذي أصبح يتكرر على لسان الكثيرين وذلك للمرة أخرى ، رغم أن قصته انتهت منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا مما دفع الى حدوث ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

من هو حميدان التركي من ويكيبيديا

حميدان علي التركي مواطن سعودي يبلغ من العمر 53 عامًا تقريبًا. ولد عام 1969 م في مدينة رفحاء بالمملكة العربية السعودية. درس حميدان حتى حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة علمية للالتحاق بصفوف الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير، حتى أصبح اعتقل بتهمة الاغتصاب والقتل، وسُجن في أحد سجون الولايات المتحدة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

سيرة حميدان التركي

الاسم الكامل حميدان علي التركي.

تاريخ الميلاد مواليد 1969.

مكان الميلاد رفحاء السعودية

العمر يبلغ من العمر اثنين وخمسين سنة.

الجنسية سعودي الجنسية

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة سارة الخنيزان

وله خمسة أبناء تركي ولمى ونورا وأروى وربى.

المهنة طالب دراسات عليا.

التعليم دكتوراه لغة انجليزية.

الإقامة سجين في سجن ليمان الأمريكي.

التهم السرقة والتحرش الجنسي والاغتصاب.

تاريخ السجن منذ عام 2006 – حتى الآن.

ما قصة حميدان التركي

كان حميدان التركي قد اعتقل في الحادي والثلاثين من شهر آب (أغسطس) 2006 م بتهم عديدة وجهت إليه وهي كالتالي

اعتداء جنسي على مدبرة منزل أندونيسية.

خطفت خادمة إندونيسية وأجبرت على العمل تحت التهديد.

رفض دفع راتب الخادمة.

حجز أوراق الخادمة لمنعها من السفر.

عدم تجديد سكن الخادمة.

إجبار الخادمة على العيش في قبو غير صالح للإنسان.

لكن حميدان نفى هذه الاتهامات بشكل كامل، مع دعم زوجته له وإنكارها، لكن المحكمة حكمت عليه بالسجن 28 عامًا، حتى تم تقليص المدة إلى حوالي 20 عامًا، بسبب حسن سلوكه في السجن، والجدير بالذكر. أن قضية حميدان لاقت رد فعل عالمي قويًا مؤيدًا لحميدان، وتطالب السلطات الأمريكية بالإفراج عنه حتى الآن.

هل حميدان التركي مظلوم

ونفى حميدان التركي جميع التهم الموجهة إليه، قائلاً إن توفير راتب الخادمة كان بناءً على طلب الخادمة لإرساله لأسرتها في وقت لاحق. وبحسب حميدان، أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا معه.

هل تم الافراج عن حميدان التركي

رقم؛ لم يُفرج عن حميدان تركي بعد، رغم إجراء عدة جلسات للإفراج المشروط، لكن جميعها انتهت بالتأجيل أو الرفض. كانت نهاية الجلسة مخيبة للآمال.

البيان الأخير لعائلة حميدان التركية

أطلق تركي حميدان علي التركي، الابن الأكبر لحميدان التركي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر بخصوص آخر المستجدات في قضية والده، ونشرت هذه التغريدة والدته سارة الخنيزان، وجاءت التغريدة على النحو التالي

تويتر سارة الخنيزان زوجة حميدان التركي

زوجة حميدان تركي سار الخنيزان لها حساب رسمي على منصة تويتر منذ عام 2011. ومن خلال هذا الحساب تطلق وتنشر العديد من التغريدات التي تسلط الضوء على براءة زوجها حميدان التركي، وتتابع سارة عبر ذلك الحساب حوالي 100. ألف متابع، ويمكن الدخول إلى الحساب لمتابعتها مباشرة “”.

التوتر التركي نجل حميدان تركي

يمتلك نجل حميدان التركي، تركي حميدان علي التركي، حسابًا رسميًا على منصة تويتر، يطالب من خلاله بالإفراج عن والده.

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