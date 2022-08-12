ما هي قصة مسلسل الثمانية ، قد اثار الهام الكثير من الأشخاص من المحبين والمعجبين بمسلسل الثمانية ، والذي حازة على شهرة واسعة خلال الفترة الماضية ، وهو من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حازت على ملايين المشاهدات منذ عرضها الأول على شاشات التليفزيون والسينما ، مما دفع بالجمهور الخاصة بها الى التعرف على قصة مسلسل الثمانية ، والذي حاز على شعبية في الوطن العربي ، تابعوا معنا .

ثمانية سلسلة

مسلسل الثمانية هو أحد الأعمال السينمائية التي عرضت في المملكة العربية السعودية هذا العام 2022 م، وشاركت مجموعة من الفنانين والفنانين في تقديم ونجاح قصة هذا العمل، المسلسل الدرامي الذي يحمل الطبيعة. الإثارة والتشويق المشترك بين جمهورية مصر العربية والسعودية، من إخراج المخرج أحمد مدحت ومساعد المخرج رضا عبد الرازق وتأليف تركي آل الشيخ، حيث حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في جمهورية مصر العربية بعد المسؤول. إعلان.

ما قصة الحلقة الثامنة

تدور قصة أحداث مسلسل الثمانية حول عصابة مكونة من عدة أفراد يقومون بالعديد من الأعمال الإرهابية والسرقة في البلاد، ويقومون بتقسيم الأرباح كما يتفق عليه قائد العصابة، في مهمة مشتركة بين الأعضاء. لتنفيذ عملية سرقة. أحد هؤلاء الأعضاء خالف القوانين والأنظمة التي سنتها هذه العصابة. ثم تبحث العصابة عن خطة دقيقة لقتل هذا الجاني، وتفشل الخطة الهجومية، ولم يقتل هذا الجاني، لذلك ينفذ الناجي خططًا تفصيلية للقضاء على أعضاء تلك العصابة، وتبدأ أحداث المسلسل بالإثارة والتشويق. .

طاقم مسلسل “ثمانية”

شاركت مجموعة من الفنانين والفنانات في مسلسل “ثمانية” الذي يعتبر من أنجح الأعمال المشتركة بين السعودية ومصر لعام 2022 م، وفيما يلي قائمة طاقم عمل المسلسل

آسر ياسين بدور (المقدم / أدهم البارودي).

غادة عادل بدور (شاليمار الغريب).

خالد الصاوي بدور (ناصر المنشاوي).

ريم مصطفى بدور (مايو).

جامايكا / محمود جامايكا.

محمود البزاوي (اللواء محسن فاروق).

منذر ريحانة.

محمد علاء بدور (مقدم / مازن عبد الله).

ياسر علي ماهر بدور (شاكر علوان).

عمرو مهدي.

نورا شيشة.

جهاد سعد بدور (لويس كامل).

حنان سليمان بدور (والدة أدهم البارودي).

رندة مصطفى بدور (ممرضة).

لارا الكسندر.

مصطفى البنا بدور (ادريس).

ناتاشا شوفاني بدور (النقيب كارولين).

دهب أبو دهب / دهب.

منتصر التبان بدور المهدي.

كم عدد حلقات المسلسل الثماني

عدد حلقات المسلسل الثماني أحد عشر حلقات، حيث تم عرض أولى حلقات المسلسل في التاسع من يونيو 2022 م، ومازالت هذه الحلقات معروضة حتى هذه اللحظة، حيث تبلغ مدة الحلقة (60 دقيقة). )، ويتم عرض حلقات المسلسل على شبكة B. في الرياضة والموقع الرسمي لمنصة شاهد على الإنترنت بدون أي إعلانات.

من هو بطل مسلسل الثمانية

يعتبر الفنان والممثل المصري، أسير أشرف فؤاد ياسين، بطل مسلسل “الثمانية” الذي عُرض مؤخراً عام 2022 م، وهو عمل سينمائي مشترك بين السعودية ومصر. مصري الجنسية، ويقيم حاليًا في مسقط رأسه، بدأ مشواره الفني في التمثيل عام 2005 م، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية حتى أصبح أحد الفنانين الرائدين في مصر والوطن العربي.

وفي الختام تعرفنا على ما هي قصة مسلسل الثمانية ، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا منذ فترته الأولى في العالمو بالأخص المملكة العربية السعودية في الوصول إلى قائمة الأعمال السينمائية الأكثر مشاهدة على منصة اليوتيوب شاهد على الإنترنت.