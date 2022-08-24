ما هي قصة ملكة كابلي بالتفصيل ، الفتاة المشهورة ملكة كابلي التي حصلت على شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت ملايين الاعجابات من الشباب والبنات في كافه انحاء العالم، وكانت احد مشاهير الميك اب ارتست في السوشيال ميديا والسناب شات وتويتر والانستغرام في المملكة العربية السعودية، حيث يتساءل العديد من الاشخاص الذين يحبون ملكة كابلي عن سبب شهرتها، وعن السيرة الذاتية لها واسمها الحقيقي والكامل وعن الانستغرام والفيس بوك الخاص بها وكافة الامور التي تتعلق بها وسوف نتحدث عن هذا بالتفصيل خلال المقال التالي.

ملكة كابلي ويكبيديا

ملكة كابلي هي فتاة سعودية وخبيرة تجميل ولدت في السعودية، وبلغت من العمر 27 عاما حيث ولدت في مدينة الرياض من اب سعودي وام سعودية، وكانت ملكة كابلي قد اعتنقت الديانة الإسلامية، وهي خبيرة في الميك اب وفتحت مركزا للتجميل للميك اب في مدينتي الكويت والسعودية وكانت ملكة كابلي جميلة جدا وأنيقة دائما في اطلالاتها، واصبحت من النجوم المشاهير الذين يحصدون على ملايين اعجابات حول العالم.

ما هي قصة ملكة كابلي بالتفصيل

بالحديث عن زواج ملكة كابلي فقد تزوجت احمد السالم وهو من اصول كويتية حيث اكتسب احمد السالم شهره واسعه في تأليف الروايات الجميلة التي اكسبته الشهرة الواسعة وكان احمد السالم قد تزوج ملكه كابلي في عام 2018م وكان لزواج من ملكة كابلي قد اكسبه الكثير من الشهرة، وظهرت اثناء عرسها مع احمد السالم بأناقة جميلة جدًا، وكان يبلغ احمد السالم زوج ملكه كابلي 28 عامًا.

طلاق ملكة كابلي

وبالحديث عن الطلاق الذي حصل بين احمد السالم وملكة كابلي فان العديد من المتابعين يتساءلون هل تم الطلاق بين ملكة كابلي ام لا ، وسوف نتحدث في هذه الفقرة عن طلاق ملكة كابلي من احمد السالم وكان السبب يعود خيانته لها، واكدت ملكة كابلي بخيانته لها وقالت ان زوجها كان يتصف بالغش والكذب، وكانت قد امسكته متلبسًا بجريمة الخيانة مع فتاه اخرى.

وعن جنسية ملكة كابلي فهي سعودية الجنسية وهناك جدل واسع حول تصدر ملكة كابلي، بانها باكستانية الجنسية لكن هي سعودية الجنسية من اب سعودي وام سعودية وتعود اصولها الى الجنسية السعودية، وتعتبر ملكه كابلي التي تنضم الى عائلة كابلي من اقدم العائلات التي سكنت مدينه السعودية وهي اصليه الجنسية السعودية.