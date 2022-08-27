ما هي قطاعات الامن العام السعودي ، تهتم المملكة العربية السعودية بالجانب الأمني وهنالك العديد من الجهات التي تعمل على تحقيق الامن والطمانينة والاستقرار داخل المملكة ، وتعد تلك الجاهات العاملة في الامن تحت قبادة وزارة الدفاع في المملكة ، مما يحوحي الامن بالحفاظ على نظام البلاد وحمايتها من أية جرائم قد يرتكبها الأفراد فيها، بالإضافة إلى حماية الدولة من الأعداد وأي اعتداء على مقدساتها وثرواتها ، تابعوا معنا .

الأمن العام السعودي

يتبع قطاع الأمن في المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية السعودية، ويهتم هذا القطاع بالحفاظ على الأمن العام في المملكة، وحماية البلاد من الاعتداءات والإرهاب، وكذلك حماية المواطنين والحجاج في بيت الله الحرام. من الله أثناء أداء مناسك العمرة ووجوب الحج، حيث يسعى هذا القطاع إلى تنفيذ رؤيته الهادفة إلى نشر الأمن والطمأنينة في المجتمع.

ما هي قطاعات الأمن العام

أنشأ الأمن العام السعودي أوامر منفصلة للشرطة المركزية بأمر ملكي، من خلال وضع جميع أوامر الشرطة في المملكة تحت كيان واحد يسمى الأمن العام السعودي، والذي يشمل القطاعات التالية

إشارة المرور العامة وتشمل مرور الرياض. مرور المدينة المنورة.

شرطة المنطقة والشرطة السعودية، وتضم كلًا مما يلي شرطة الرياض. شرطة المدينة المنورة. شرطة المنطقة الشرقية.



الإدارات التابعة للأمن العام السعودي

يعتبر قطاع الأمن من أهم القطاعات التي يجب أن تتواجد في كل دولة سواء كانت عربية أو أجنبية، وفي المملكة العربية السعودية يشمل الأمن العام عدة إدارات وقطاعات مختلفة، لكل منها وظيفتها الخاصة، وهي كالتالي

المديرية العامة للمرور.

القوات الخاصة لأمن الدبلوماسيين السعوديين.

الإدارة العامة للإمداد والتموين.

محكمة الجنايات السعودية.

الإدارة العامة لدوريات الأمن السعودية.

شؤون التدريب.

البحث السعودي والأمن والتحقيق الجنائي.

شرطة المنطقة السعودية.

الإدارة العامة للإرشاد الفكري والتوجيه الأخلاقي السعودي.

أسلحة ومتفجرات سعودية.

الخدمات الطبية السعودية.

أهداف الأمن العام السعودي

تسعى المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها وممتلكاتها، ويتحقق هذا الأمن من خلال مديرية الأمن العام، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي

حفظ النظام ومنع الجرائم في مناطق المملكة.

العمل على مكافحة الجرائم وتحقيق الأمن لجميع مناطق المملكة والسفارات السعودية في الخارج.

تسليم مرتكبي الجرائم للعدالة لإنزال العقوبة والعقاب المناسبين.

العمل على قمع الناس وممارسات الفوضى في المناسبات الوطنية والدينية.

مكافحة الإرهاب دون خسائر بشرية أو مادية أو معنوية.

تأمين السفارات السعودية في الخارج من الأعمال الإرهابية.

رفع كفاءة السلامة المرورية في المملكة. حماية الأرواح على الطرق العامة في المملكة.

تحقيق الأمن والطمأنينة للحجاج في موسمي الحج والعمرة بمشاركة قوى أمنية أخرى.

تطبيق العدالة وحماية الحقوق الفردية والعامة ودعم القضاء.

مهام الأمن العام السعودي

هناك العديد من المهام التي يعمل الأمن العام السعودي على تنفيذها، من أجل ضبط الجرائم، ومن أهم هذه المهام ما يلي

ضبط الجرائم والأعمال والتنظيمات الإرهابية.

القبض على المجرمين بعد الجريمة.

التحقيق في أسباب الجرائم.

إحضار الجاني إلى المحكمة.

ضبط المخالفات المرورية وتنظيم المخالفات المرورية.

تنظيم المرور للحفاظ على سلامة المواطنين.

إصدار رخص القيادة للمركبات في المملكة العربية السعودية.

التحقيق في المشاكل والحقوق المدنية.

قبول التظلمات ورفعها إلى المحاكم الشرعية.

التأكد من تنفيذ الأوامر الشرعية.

مساعدة الجهات المختصة في تنفيذ القوانين.

صفوف الأمن العام السعودي

تنقسم رتب رجال الأمن العام السعوديين إلى

الأفراد العاملون في قطاع الأمن العام السعودي، وتكون رتبهم على النحو التالي جندي. الجندي الاول. عريف. وكيل رقيب. شاويش. رقيب أول. رئيس الرقباء.



الضباط في الأمن العام السعودي ورتبهم هم أيتها الملازم. ملازم أول. قائد المنتخب. رائد. مقدم. كولونيل. عميد. لواء. فريق. الفريق الأول.



مدير الأمن العام السعودي الجديد

وهو الفريق محمد البسامي الذي كان قائد القوات الخاصة لحفظ أمن الحجاج والمعتمرين بمديرية الأمن بالمملكة العربية السعودية حيث تلقى تعليمه الجامعي في كلية فهد الحكومية. وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وبعد تخرجه من الجامعة شغل عدة مناصب مهمة حتى منصبه مدير الأمن العام الحالي في المملكة العربية السعودية، والذي صدر بقرار من خادم الحرمين الشريفين. الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز.

استعلام الأمن العام

يمكن للمواطنين الاستعلام عن خدمات الأمن العام في المملكة العربية السعودية، من خلال التواصل مع الوسائل التي يوفرها القطاع الأمني ​​للتواصل مع مديرية الأمن، حيث أن أفراد الأمن جاهزون لتلقي شكاوى المواطنين، ومساعدتهم

رقم الهاتف 920020405.

البريد الإلكتروني [email protected].

الرمز البريدي 11144.

الفاكس 00966114449688.

رقم الطوارئ (الرياض) 911.

ما هي قطاعات الامن العام السعودي ، تعتبر السعودية من الدول التي تهتم بوزارة الدفاع والقطاعات العاملة في المجالات الأمنية وتعمل على تعزيز عملهم للحفاظ على مجتمع بعيداً عن الجرائم ، والتوصل الى مجتمع يملئه الاستقرار والطمانينة ، وحماية المواطنين من المخاطر العدائية من دول اخرى .