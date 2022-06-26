ما هي كمية السكر التي يحتاج لها الجسم الطبيعي يومياً

السكر من الأطعمة التي نستهلكها بشكل يومي، خاصة وأننا نضيف السكر لأنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات.

ومن المعروف أيضا أن السكر من الأطعمة التي يجب تناولها بحذر، حيث أن تناوله بكميات كبيرة يسبب العديد من الأمراض المرتبطة به، ويسبب العديد من المشاكل في الجسم، وفي هذا المقال نتعرف أكثر على كمية السكر المسموح به يوميا.

وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، فإن كمية السكر المسموح بها يوميًا هي

ست ملاعق صغيرة من السكر فقط أي ما يعادل 25 جرامًا من السكر، كما أوضحت الدراسة أن السكر المستهلك في اليوم يجب ألا يشكل أكثر من خمسة بالمائة من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم.

على الإنسان أن يحذر ويراقب كمية السكر التي يستهلكها يومياً، لأن استهلاك علبة من المشروبات الغازية يزود الجسم بنحو عشرة ملاعق سكر، أي بكمية تزيد عن الحد المسموح به.

إن زيادة كمية السكر المستهلكة تضع عبئًا إضافيًا على الجسم، وخاصة على البنكرياس، الذي يضطر إلى إنتاج كميات إضافية من الأنسولين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مرتبطة بفرط سكر الدم.

وللمرجع، يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى العديد من المشاكل مثل زيادة الوزن ومشاكل تسوس الأسنان، ويزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.