ما هي منصات الفيديو ستريمينج

منصات دفق الفيديو – ما هي وحدات تحكم الألعاب المتدفقة – أطلقت Google يوم الثلاثاء، منصة STADIA في سوق ألعاب الفيديو المتدفقة. كيف تعمل وما الفرق بين ألعاب الفيديو “التقليدية” على وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول

أصبح البث على مر السنين ضرورة في جميع الوسائط تقريبًا ويميل إلى حظر قنوات التوزيع “التاريخية” تحل Netflix و Amazon Prime الأخرى محل مشغل DVD القديم الجيد، و Deezer و Spotify يستبدلان جهاز الاستريو، وما إلى ذلك … ألعاب الفيديو لم تنجو ظهور البث المباشر، مما يسمح بتشغيل الألعاب على منصة ويب وتجاوز وحدة التحكم الرئيسية التاريخية – والمرهقة في بعض الأحيان.

لفهم بث ألعاب الفيديو، يجب عليك أولاً فهم ألعاب الفيديو “التقليدية”. عادة ما تحدد المواد التي في يديك ما يمكنك اللعب به. إذا قمت بشراء لعبة فيديو ووحدة تحكم، فإن لعبة الفيديو مصممة خصيصًا للعمل مع وحدة التحكم هذه. يتطلب الأمر وقتًا طويلاً، وقت طويل، ساعات العمل، وقت طويل، ساعات العمل في وقت قياسي القرص الصلب). من المستحيل، على سبيل المثال، أن تلعب بنجاح لعبة Red Dead Redemption 2 الغربية الجميلة على جهاز كمبيوتر لديك مشكلة في تشغيل برنامج معالجة الكلمات عليه.

من خلال بث ألعاب الفيديو، ننسى تمامًا فكرة “القوة البدنية”. هناك شيئان فقط مهمان الشاشة التي تريد تشغيلها وجودة / سرعة اتصالك بالإنترنت. تم تثبيت الألعاب بالفعل على الأجهزة القوية جدًا لمزود الخدمة.

ما نعرضه على الشاشة هو في الواقع بث فيديو للعبة يتم تشغيلها على الجهاز الآخر. بشكل ملموس، إذا ضغطنا على مفتاح لجعل شخصيتنا تقفز على وحدة التحكم، فإن الأخير يرسل معلومات “قفزة” إلى الجهاز البعيد، والتي تُرجع صورة الشخصية وهي تقفز على الشاشة. للعب في ظروف جيدة، من الضروري أن يسمح اتصال الإنترنت للمستخدم على الفور بتبادل المعلومات هذا. وبالتالي، فإن الاتصال السلكي والألياف (تجنب Wi-Fi إن أمكن) هم أفضل الحلفاء لبث ألعاب الفيديو. في ظل هذه الظروف، من الممكن تمامًا لعب لعبة فيديو تتطلب الكثير من الموارد المادية على جهاز كمبيوتر قديم أو على هاتف ذكي. أو حتى على جهاز التلفزيون الخاص به، مع الملحقات المناسبة جهاز Chromecast (جهاز صغير للاتصال بالتلفزيون) ووحدة تحكم متوافقة في حالة Google Stadia.

يوجد حاليًا عدد قليل جدًا من اللاعبين في عالم بث ألعاب الفيديو. تقدم Sony، مع PS Now، الوصول إلى حوالي 700 لعبة من كتالوجها مقابل 9.99 يورو شهريًا. يوفر Google Stadia – بنفس السعر – الوصول إلى حوالي 30 لعبة في الوقت الحالي، لكنه يعد بخدمات تتجاوز مجرد الوصول البسيط إلى الألعاب. من جانبها، فإن French Shadow لديها نهج مختلف قليلاً فهي تقدم خطط اشتراك مختلفة (من 12.99 يورو إلى 49.99 يورو) مما يسمح لك “باستئجار” جهاز كمبيوتر عن بعد. لا يقتصر المستخدم على كتالوج الألعاب، ولكنه يسمح له باستخدام الكمبيوتر بالشكل الذي يراه مناسبًا وتثبيت ما يريد.

ما هي منصات البث