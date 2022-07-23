ما هي مواعيد اختبار القدرة المعرفية 2022/1444 ، نتيجة التسائل من قبل العديد من الطلاب حول التعرف على الموعد اختبار القدرة المعرفية 1444 ، كونه من أهم الاختبارات التي يتم إصدارها عن الهيئة الخاصة بالتقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد المفاتيح التي تتيح للطالب النجاح ، والالتحاق بالجامعات ، وتحدد المستوى التعليمي للطلاب .

ما هو اختبار القدرة المعرفية العامة

يهدف اختبار القدرة المعرفية العامة إلى تقييم قدرات وقدرات الأفراد على إدراك وفهم العلاقات بين الأحداث والأشياء، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرتهم على إصدار الأحكام المناسبة في مواقف الحياة وتقييمها. يتضمن محتوى هذا الاختبار أسئلة تتعلق بأربع قدرات أساسية، وهي القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستنتاجية، والقدرة المكانية.

ما هي مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1444/2022

يتم الإعلان بشكل دوري عن موعد اختبارات القدرة المعرفية. فيما يلي الجدول الزمني الذي يوضح مواعيد إجراء الاختبارات لهذا العام 1444 هـ

فترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل فترة اختبار أول ورق عربي الجميع يبدأ في 13/9/2022 وينتهي في 12/25/2022 تبدأ في 22 يناير 2022 وتنتهي في 25 يناير 2022 الثاني ورق عربي الجميع يبدأ في 24 يناير 2022 وينتهي في 22 يونيو 2022 تبدأ في 23 يوليو 2022 وتنتهي في 25 يوليو 2022 الثالث ورق عربي الجميع سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق

الاستفسار عن مواعيد اختبار القدرات المعرفية العامة 2022

يمكننا الاستفسار عن المواعيد العامة لعام 1444 هـ الموافق 2022 م على النحو التالي

الذهاب إلى موقع هيئة التقييم والتدريب.

انقر فوق المنتجات والخدمات من شريط القائمة.

انقر فوق اختبار القدرة المعرفية العامة من قائمة الاختبارات.

انقر فوق خيار جدول الامتحان.

انظر الجدول الزمني للتواريخ بمجرد إعلانها.

كيفية التسجيل في اختبار القدرات المعرفية العامة 1444

يجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في اختبار القدرات المعرفية العامة

قم بزيارة موقع القياس مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

انقر فوق الاختبارات المتاحة للتسجيل.

اختر التسجيل من علامة التبويب اختبار القدرة المعرفية العامة.

انقر فوق متابعة بعد قراءة التعليمات.

انقر فوق “التالي” بعد وضع العلامة لقبول الإقرار.

اختيار المدينة ثم اختيار المكان المناسب لإجراء الاختبار.

اتبع التعليمات حتى تنتهي من التسجيل.

ادفع رسوم الاختبار لتأكيد طلب التسجيل في اختبار القدرات.

دفع رسوم اختبار القدرات المعرفية العامة 1444/2022

رسوم التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية 200 ريال، فيما يجب دفع 250 ريال للتسجيل المتأخر. وفيما يلي خطوات سداد الرسوم المذكورة من صراف الراجحي

اذهب إلى إحدى ماكينات صرف الراجحي.

ضع البطاقة المصرفية واكتب كلمة المرور.

اضغط على سداد للمدفوعات.

أدخل الرقم 008، ثم اضغط على “تأكيد”.

انقر فوق تأكيد بعد إدخال رقم الفاتورة.

تحقق من الرسوم ثم قم بتأكيد الدفع.

شروط اختبار القدرة المعرفية العامة 1444/2022

يجب على المتقدمين لاختبار القدرات المعرفية العامة استيفاء الشروط التالية

إرسال طلبات التسجيل عبر موقع المركز الوطني للقياس.

دفع رسوم التسجيل للاختبار.

الحصول على سجل استثنائي في حالة عدم وجود سجل مدني لمقدم الطلب.

انتقل إلى الاختبار في الوقت الذي تم تحديده عند التسجيل.

قدم المستندات المطلوبة عند الذهاب للاختبار.

المستندات المطلوبة لاختبار القدرة المعرفية العامة

يجب تقديم إحدى المستندات التالية حتى يتمكن المتقدم من الدخول في اختبار القدرات المعرفية العامة

أصل الهوية الوطنية.

رخصة القيادة الأصلية.

جواز السفر الأصلي هو نسخة من بطاقة العائلة.

البطاقة الجامعية بشرط استيفاء ما يلي أن لا تنتهي صلاحية البطاقة لأكثر من ثلاث سنوات. وجود صورة مقدم الطلب على البطاقة. وجود رقم السجل المدني لمقدم الطلب على البطاقة.



ما هي الدرجة المطلوبة لاختبار القدرات المعرفية العامة

يجب أن يحصل المتقدم على علامة 50٪ للنجاح في اختبار القدرات المعرفية العامة، ويحق لجميع الأفراد إجراء هذا الاختبار سبع مرات فقط خلال ثلاث سنوات، لكن هيئة تقييم التعليم والتدريب تقصر التسجيل على الأفراد الذين لم يفعلوا ذلك. سبق لهم إجراء الاختبار.

تعليمات عند حضور اختبار القدرة المعرفية العامة

فيما يلي بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها عند تقديم اختبار القدرة المعرفية العامة

يجب على المتقدمين ارتداء الزي الرسمي السعودي.

تتراوح مدة الاختبار بين ثلاث وأربع ساعات.

العام يمنع الآلة الحاسبة من الدخول في الاختبار.

لا يحق للطالب أن يأخذ المسودات في الاختبارات الورقية.

اختبار القدرة المعرفية للطلاب الجامعيين 1444/2022

تم إطلاق هذا الاختبار لقياس القدرات التحليلية والاستنتاجية لخريجي الجامعات في المملكة العربية السعودية. كما أنه يساعد الجامعات المختلفة على تحديد الطلاب الذين يمكنهم متابعة دراساتهم العليا ضمن مقاعدهم المتاحة أيضًا. فيما يلي بعض أبرز تفاصيل اختبار القدرة للطلاب الجامعيين.

كيف أحجز موعدًا لاختبار القدرات العامة للطلاب الجامعيين 1444

يمكن التسجيل في اختبار القدرات العامة لطلبة الجامعة على النحو التالي

انتقل إلى “القياس” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب.

اختر الاختبارات المتاحة للتسجيل.

انقر فوق تسجيل من علامة التبويب اختبار القدرات الأكاديمية العامة.

استمر بعد القراءة والتحقق من التعليمات.

اقبل الإقرار، ثم انقر فوق “التالي”.

استمر في المتابعة وادخل التفاصيل المطلوبة.

دفع الرسوم بإحدى الطرق المتاحة لإتمام التسجيل.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية لطلبة البكالوريوس 1444

اختبار القدرة المعرفية للطلاب الجامعيين هو أحد الاختبارات المحوسبة المتاحة على مدار العام من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة. يمكن للطلاب تقديم طلبات التسجيل للاختبار من خلال موقع قياس في أي وقت، ودفع الرسوم، ومن ثم إجراء الاختبار في الوقت المحدد. أثناء التسجيل.

رسوم اختبار القدرات المعرفية العامة للطلبة الجامعيين 1444

يجب على كل الراغبين في تقديم اختبار القدرة المعرفية للطلاب الجامعيين دفع رسم قدره 200 ريال سعودي من خلال طرق الدفع الإلكترونية المتاحة، وأبرزها الدفع ببطاقة مدى أو من خلال خدمة سداد. ايضا.

رابط التسجيل لاختبار القدرات المعرفية للطلاب الجامعيين 1444

يمكننا الانتقال إلى موقع قياس عبر الرابط حتى نتمكن من التسجيل في اختبار القدرة الجامعية بعد استكمال خطوات تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة اهم المعلومات حول ما هي مواعيد اختبار القدرة المعرفية 2022/1444 ، و رابط التسجيل لاختبار القدرات المعرفية ، و رسوم اختبار القدرات المعرفية العامة للطلبة الجامعيين 1444 ، و ما هي الدرجة المطلوبة لاختبار القدرات المعرفية العامة ، و تعليمات عند حضور اختبار القدرة المعرفية العامة .