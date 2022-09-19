ما هي نهاية مسلسل ستيليتو كاملة ، يعد مسلسل ستيليتو من أبرز المسلسلات الحصرية التركية التي لاق على اهتمام واسع من قبل الكثير، وذلك لما يحتويه من مشاهد جذابة ومثيرة الدهشة الإهتمام، حيث أنه يعد من الأعمال الدرامية، ومقتبس من رواية جرائم صغيرة، ويتكون من 45 حلقة مدة كل حلقة ساعتين، ويتم عرضه على منصة شاهد، حيث يبحث الآلاف من متابعي مسلسل ستيليتو التركي على نهاية مسلسل والتي ستكون غريبة من نوعها.

مسلسل ستيليتو التركي Stiletto

يعتبر المسلسل التركي Stiletto من أقوى الأعمال الدرامية التركية، لذلك نقدم أهم المعلومات حول هذا العمل من خلال النقاط التالية

اسم العمل جرائم التافه “الخنجر”.

الاسم باللغة التركية ufak tefek cinayetler.

نوع العمل الدراما الاجتماعية والجريمة.

مكان التصوير اسطنبول، تركيا.

البيئة التصويرية المجتمع التركي.

اسم المخرج علي بلجين ودينيز يورولمازرو.

اسم المنتج كرم.

الشركة المنتجة شركة القمر للإنتاج.

مدة كل حلقة ساعتان.

العرض الأول تم عرضه في 24 أكتوبر 2017.

قناة العرض عرض على قناة Turkish Star TV.

لغة العمل التركية.

قصة مسلسل ستيليتو بالتفصيل

تدور أحداث العمل التركي “Stelito” حول مجموعة من الأصدقاء تفصلهم الظروف ويعملون في مجالات مختلفة، لكنهم سرعان ما يعودون للقاء مرة أخرى وفي نفس الوقت يتم التنقيب عن جريمة قتل من الماضي بواسطة كمال والشرطة تبدأ الجهود في اكتشاف القاتل، مما يثبت تورط هذه المجموعة من الفتيات فيه، وتتابع الأحداث لمعرفة نهاية القصة. يشار إلى أن المسلسل مقتبس من سلسلة أمريكية تسمى “Big Little Lies”.

ما هي نهاية مسلسل ستيليتو

ستكون نهاية المسلسل سعيدة، رغم الأحداث المتوترة التي تبدأ مع الحلقة، خاصة بعد انفصال مروة عن سرحان. تبدأ أحداث الحلقة الأخيرة بترك “سرحان” ولاية طفله على مروة والموافقة على الطلاق، ودخول الشك في قلب تيلان، لكن العقدة في الحلقة تبدأ بمحاولة “شابنام”. لقد قتل صديقتها أويا، وأخذ منها طفلها، وكانت النهاية لصالح أويا التي تقتل شابنام عن طريق الخطأ. اعتقلت الشرطة بورجو بعد استكمال الأدلة على جريمتها ضد أوزو كيمار. يلتقي آخر الأصدقاء بحب حياتهم في جو رومانسي وتنتهي الحلقة بلقاء. “عمرة” وزوجته في السجن، وينتهي العمل بزواج أويا وسرحان، بحضور أبطال المسلسل.

أبطال مسلسل ستيليتو

ضم هذا العمل مجموعة من الممثلين الأتراك الشباب، وفاز بالبطولة أربعة منهم. أما بالنسبة للأبطال والطاقم

البطلة هي جوكتشا بهادور.

الممثلة أصليهان قربوز.

الممثلة تولين أوزان.

الممثلة بادا اسجيل.

الفنان مارت فرات.

الممثل فريد اكتوج.

الممثل سليم بيرقدار.

الممثل تانسو بشير.

النجم يلدرية شاهينلار.

الممثلة دويغو سارتشين.

الممثل ايليا ايتكن.

الممثلة Hulya Buchikoglu.

الممثلة Hayal Koisoglu.

الممثلة أصليهان كابان شاهين.

الممثل Xian Wenshi.

الممثل يجيت شيلبي.

الممثل دويغو أكدنيز.

الممثلة جوميك أصلان.

الممثلة داريا باسيرلر.

الممثل سيرداش اكشي.

عدد حلقات مسلسل ستيليتو

عدد حلقات مسلسل Stiletto “Small Crimes” هو خمسة وأربعون حلقة، مقسمة إلى جزأين، وحلقة واحدة من هذا المسلسل مدتها ساعتان بدون إعلانات. العاشر من ديسمبر 2022.

يعد مسلسل ستيليتو التركي من أبرز المسلسلات الحصرية الذي تم نشره الفترة الأخيرة الذي لاق على عدد كبير من المشاهدات ، وتدور نهاية مسلسل ستيليتو نهاية المسلسل سعيدة رغم كل الأحداث المعقدة والمتوترة في المسلسل.