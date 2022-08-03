ما هُو أكبر مطعم برجر فِيْ العالم جده

ما هُو أكبر مطعم هامبورجر فِيْ العالم جدة. يعد طعام الهامبرغر من أكثر الأطعمة اللذيذة وأفضلها التي يمكن أن يتناولها الإنسان. المنافسة بين العديد من هذه المطاعم وخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ولماذا سنشرح لكَمْ بوضوح أفضل هذه المطاعم، وأكبرها فِيْ جدة بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

ما هُو أكبر مطعم برجر فِيْ العالم

يوجد عدد كبير من المطاعم التي تقدم الهمبرغر وتختلف فِيْ درجة المهارة فِيْ تحضير هذا الطعام، ولهذا سنزودك بتقرير مفصل عن أفضل هذه المطاعم والتي يجب عليك الذهاب إليها وتجربتها .

يعد IM Hungry من أفضل المطاعم فِيْ صناعة البرجر فِيْ جدة.

هذا المطعم، عندما تبحث عنه، ستجد أنه حاصل على شهادة خاصة من كتاب غينيس للأرقام القياسية.

وذلك لأنه يعتبر أكبر مطعم هامبورجر فِيْ العالم، ويقع فِيْ مدينة جدة بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

عندما نتحدث عن مساحة هذا المطعم نجد أن مساحته تصل إلى 2860 مترًا مربعًا، ويعتبر من أكبر المطاعم.

يشتهر هذا المطعم بكونه من أفضل المطاعم ومن أفضل المطاعم التي تقدم جميع أنواع الوجبات السريعة.

لا يقدم هذا المطعم المأكولات المحَلْية فحسب، بل يقدم أيضًا جميع الأطباق العالمية.

عندما نتحدث عن طبيعة اللحوم فِيْ هذا المطعم نجد أن كل شيء حَلْال ومن أفضل أنواع اللحوم.

IM Hungry Restaurant Reviews

تلقى هذا المطعم العديد من التقييمات الإيجابية، وهُو خير دليل على أنه يقدم طعامًا ممتازًا وخدمة عالية، وكلها تستحق الحصول على أفضل التقييمات.

تم منحه شهادة الجودة الصالحة لمدة عامين.

إنه حاصل على شهادة ISO 9001، لأن وجباته السريعة ذات جودة عالية.

منحت جمعية مراكز أحياء جدة هذا المطعم الذي يعد لؤلؤة الإنجاز الإسلامي.

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