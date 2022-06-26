ما هُو اسم قاتل الطالبة ايمان

ما اسم قاتل الطالبة ايمان انتشر خبر مقتل الطالبة ايمان مؤيد ارشيد بسرعة فِيْ المملكة الاردنية الهاشمية وفِيْ الوطن العربي خاصة بعد انباء مقتل طالبة جامعة المنصورة فِيْ مصر ومصر من خلالها ومن هِيْ ايمان مؤيد ارشيد على حيث سنقوم بنشر تفاصيل مقتلها وبيان جامعتها حول خبر مقتلها.

من هِيْ ايمان مؤيد ارشيد –

إيمان مؤيد ارشيد طالبة جامعية أردنية تدرس فِيْ كلية التمريض فِيْ جامعة العلوم التطبيقية. استشهدت أثناء تواجدها فِيْ الحرم الجامعي يوم الخميس 23 يونيو 2022 م وتم نقلها إلى المستشفى ولكن أعلنت وفاتها.

ما اسم قاتل الطالبة إيمان

وقاتل الطالبة إيمان ارشيد هُو عدي خالد عبد الله حسن، بحسب ما أعلنت الأجهزة الأمنية فِيْ الأردن أنها تعرفت عليه بعد أن أطلق ست رصاصات من مسدس على الطالبة إيمان. الأمر الذي أدى إلى وفاتها رغم صعوبة التعرف على ملامح وجه الشاب فِيْ البداية. ولأنه كان يرتدي قبعة أثناء ارتكاب جريمته النكراء، تمكنت السلطات الأمنية بعد التحقيق من التعرف عليه، وأفاد شهُود عيان أن القاتل يبدو أنه يبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا.

تفاصيل مقتل إيمان ارشيد

فِيْ اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران (يونيو) 2022 م، تعرضت الطالبة إيمان ارشيد لسلسلة رصاصات أطلقت باتجاهها أثناء تواجدها فِيْ حرم جامعة العلوم التطبيقية شمال العاصمة عمان بالمملكة الهاشمية. كاميرات المراقبة الأردنية داخل الجامعة، ونتيجة لإطلاق النار، تجمع العديد من الطلاب لمشاهدة الحادث، لكن لم يتمكنوا من القبض على القاتل لأنه ألقى عدة رصاصات فِيْ الهُواء قبل الفرار.

وأكد الأطباء بعد وصول جثة الطالبة إلى المستشفى أن الرصاصة التي أصابتها فِيْ رأسها كانت قاتلة وتوفِيْ فِيْ الحرم الجامعي بعد فترة وجيزة من الضربة، فِيْما تتواصل التحقيقات للوصول إلى القاتل، خاصة بعد التعرف عليه. فِيْ أماكن قليلة دون التمكن من العثور عليه.

بيان جامعة العلوم التطبيقية فِيْ قضية مقتل الطالبة إيمان ارشيد

وأصدرت جامعة العلوم التطبيقية بيانا حدادا على طالبة كلية التمريض إيمان ارشيد، وأعربت عن تعازيها ومواساتها لأسرتها وأعضاء هِيْئة التدريس والزملاء. نص البيان على ما يلي

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هاشتاغ #execution_of_applied_killer منتشر على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وطالب مستخدمو تويتر بالانتقام الفوري من القاتل بعد اعتقاله وسلطوا الضوء على ضرورة توفِيْر الحماية الكاملة للمرأة فِيْ جميع الدول العربية وفِيْ كل مكان.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي علمنا فِيْه باسم قاتل الطالبة إيمان ومن داعمة ، حيث ذكرنا تفاصيل مقتلها وبيان جامعتها حول خبر مقتلها. .