ما هُو الإجراء المطلوب اتخاذه عند ظهُور حالة الأهلية “غير مؤهل” حساب المواطن يُجيب

أعلن برنامج حسابات المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن الطريقة التي يجب أن يتبعها المستفِيْد الذي تظهر حالته أنه غير مؤهل للحصول على الدعم الشهري الذي يتم إيداعه فِيْ حسابات المستفِيْدين فِيْ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فِيْ ضوء إعلان نتائج الاستحقاق لدفعة أغسطس الحالية، وهِيْ الدفعة 57.

كيف يجب أن يتصرف المستفِيْد من برنامج حساب المواطن إذا بدا أن وضعه غير مؤهل

أكد مسئولو برنامج حساب المواطن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لدعم الفئات الفقيرة والمحتاجة، أنه من الممكن تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة حسب أسباب عدم الأهلية، فِيْ حالة حالة المستفِيْد من البرنامج. يظهر على أنه “غير مؤهل”، ويتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من نشر نتائج الأهلية.

يعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية لشهر أغسطس 2022 دفعة

أصدر برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية لمجموعة أغسطس 2022، والتي تتوافق مع الدورة 57. وقد أودع البرنامج مخصص الدعم لشهر يوليو للمستفِيْدين الذين اكتملت طلباتهم واستوفوا معايير الأهلية فِيْ الدفعة رقم 56، بعد تطبيق الشُروطْ الجديدة الصادرة عن الدليل العيني والتي تضمنت إعادة فتح السجل فِيْ البرنامج وتقديم دعم إضافِيْ للمستفِيْدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.

تم نشر نتائج الأهلية للجلسة 57 (أغسطس 2022). للتحقق من الأهلية، يمكنك الوصول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرَابِطْ التالي https//t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/g9NmGd5nv3 – حساب المواطن (citizenaccount) 2 أغسطس 2022

كيفِيْة التحقق من أهلية حساب المواطن عبر الإنترنت

من خلال رقم بطاقة الهُوية، يمكن لأي مستفِيْد من دعم حساب المواطن التحقق عبر الإنترنت من أهليته لتلقي الدعم الشهري، باتباع الخطوات التالية