تعد كفاءة الطاقة أحد أهم التدابير للتخفِيْف من تغير المناخ، وكذلك تقليل الوقود الأحفوري عَنّْ طريق استبدال مصادر الطاقة منخفضة الكربون

فِيْ حين أن ثاني أكسيد الكربون هُو أحد أهم المكونات وأكثرها حساسية لاستدامة الحياة على الأرض، إلا أن الزيادة الهائلة فِيْ غازات الاحتباس الحراري منذ التصنيع أدت إلَّى انبعاث الكثير من ثاني أكسيد الكربون فِيْ الغلاف الجوي.

ما هُو اقتصاد الكربون الدائري

يعتبر اقتصاد الكربون الدائري مفهُومًا مهمًا لإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المفرطة فِيْ العالم. اقتصاد الكربون الدائري هُو إطار لإدارة وتقليل الانبعاثات ؛ إنه نظام حلقة مغلقة يتضمن تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير وبالتالي القضاء على الانبعاثات.

تبنت العديد من الدول حول العالم، بما فِيْ ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الإطار الدائري لاقتصاد الكربون كوسيلة للحد من انبعاثات الكربون.

تعد كفاءة الطاقة وخفض الاحتراق من بين أهم التدابير للتخفِيْف من تغير المناخ، فضلاً عَنّْ تقليل الوقود الأحفوري عَنّْ طريق استبدال مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل مصادر الطاقة المتجددة والطاقة المائية والنووية والطاقة الحيوية.

CO₂ له قيمة واستخدام التقنيات المبتكرة لالتقاطه يعَنّْي أنه يمكن إعادة استخدامه كَمْنتجات مفِيْدة، مثل الوقود والطاقة الحيوية والمواد الكيميائية ومواد البناء والأغذية والمشروبات.

يتم تحويل ثاني أكسيد الكربون كيميائيًا وإعادة تدويره إلَّى منتجات جديدة مثل الأسمدة أو الأسمنت أو أشكال أخرى من الطاقة مثل الوقود الاصطناعي.

أيضًا، يعد استخدام التكنولوجيا لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون طريقة مهمة لتحقيق تخفِيْضات كبيرة فِيْ الانبعاثات، بينما تساهم زيادة التمثيل الضوئي من خلال زراعة النباتات أيضًا فِيْ تقليل الانبعاثات.

من النموذج الخطي إلَّى النموذج الدائري

ينتقل اقتصاد الكربون الدائري من نموذج اقتصادي خطي إلَّى نموذج اقتصادي دائري من خلال تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير وإزالة، وبالتالي، فإن اقتصاد الكربون الدائري هُو أفضل إطار لتحقيق أكبر تأثير فِيْ تقليل الانبعاثات العالمية، مع ضمان نمو اقتصادي مستقر.

تستخدم دولة الإمارات، من خلال العديد من الشركات بقيادة أدنوك، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتقليل الانبعاثات من خلال مراقبة استهلاك الطاقة، وتحسين العمليات، وتحسين المعالجة الزلزالية والتحليل، وتحسين أساليب استخراج النفط الخام، وتعزيز إنتاجية آبار النفط.

منذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت شركات الطاقة فِيْ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعديد من منتجي النفط الآخرين أنظمة غاز رئيسية روتينية بدون حرق، مما قلل بشكل كبير من كَمْية الغاز المشتعل.

الاقتصاد الدائري للكربون هُو شكل من أشكال الاقتصاد الدائري، حيث يتم تصنيع الأشياء واستهلاكها بطريقة تقلل من استخدام الموارد العالمية، وتقلل من النفايات وتقلل من انبعاثات الكربون.

يتم الاحتفاظ بالمنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، من خلال الإصلاح وإعادة التدوير وإعادة التصميم – بحيث يمكن استخدامها مرارًا وتكرارًا.

وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن يوفر الاقتصاد الدائري 4.5 تريليون دولار فِيْ القيمة بحلول عام 2030.

تتضمن إعادة التدوير تحويل النفايات إلَّى مواد وأشياء جديدة ؛ هذه العملية نفسها تستخدم الطاقة وتنتج انبعاثات، لذلك لا يزال بإمكانها المساهمة فِيْ ظاهرة الاحتباس الحراري.

فِيْ الاقتصاد الدائري المثالي، تتم إعادة تصميم المنتجات لتستمر خلال عدة دورات حياة – بدلاً من إعادة تدويرها على الفور.