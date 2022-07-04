ما هُو التمريض المسرع

ماهُو التمريض المعجل وهُو نظام الدراسة الحديث الذي يسمح لبعض طلاب الدرجة وليس فقط بدراسة تخصص التمريض مع الضغط على الساعات الاكاديمية على مدار العام ويعتبر هذا البرنامج من البرامج المستقبلية قصيرة المدى للحصول على شهادة المؤهلات العلمية بأسرع وقت، وتم طرح السؤال بين الطلاب والطلاب حول شروط الحصول على درجة التمريض السريع وكيفِيْة الالتحاق بها ويتعهد بالتحَلْيل التفصيلي للتمريض السريع من خلال المقال التالي.

تخصص تمريض

التمريض تخصص جامعي يهِيْئ الطلاب ليكونوا قادرين على تقديم الرعاية الأولية للمرضى من خلال بعض المهام الموكلة إليهم، بما فِيْ ذلك فهم احتياجات المريض وضمان راحتهم. إنها مسؤولية لأن هدفهم الأساسي هُو الحفاظ على راحة الفروع العديدة لهذا التخصص التي تندرج تحت اسم هذا التخصص، بما فِيْ ذلك تمريض الطوارئ، والصحة الاجتماعية والنفسية، والرعاية الجسدية.

ما هُو مسرع الاستشفاء

التمريض المعجل هُو برنامج أكاديمي يهدف إلى منح درجة مكثفة من خلال دراسة التخصص طوال الدورة فِيْ وقت أقل من الدراسات العادية للحصول على درجة جامعية بشكل أسرع. لقد التقوا بأقرانهم من خلال دراسة ثلاثة فصول دراسية فِيْ عام واحد بدلاً من فصلين فقط.

ما هِيْ الدورات فِيْ برنامج التمريض المعجل

لا تختلف الدورات فِيْ برنامج التمريض المعجل كثيرًا عن البرنامج العادي، ولكن يجب على الطالب اجتياز دورات تمريض متخصصة ودورات أخرى تسمى المساعدة، وعدد ساعات المنهج أقل من برنامج التدريب العادي، حيث يلتزم الطلاب لاستكَمْال جميع الدورات الدراسية فِيْ عامين، ثلاثة فصول دراسية فِيْ السنة لكل منهما.

متطلبات التقديم لبرنامج التمريض السريع

وضعت الجامعات التي تشرف على هذا المشروع المكثف عددًا من الشروط للطلاب حتى يتمكنوا من الالتحاق ببرنامج التمريض المعجل، مثل

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي أو رياضي.

ألا يقل معدل الطالب فِيْ الثانوية العامة عن 60٪.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 40 سنة.

النجاح فِيْ امتحانات الدخول للتخصص الصادرة عن لجنة خاصة بقسم التمريض.

اجتياز جميع المقررات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج ولا يكون الطالب مؤهلًا رسميًا دون نجاح فِيْها بشرط أن يتم دراستها فِيْ فصل دراسي واحد.

المتقدمون لديهم برنامج باللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى.

يجب على الطالب اجتياز جميع الفحوصات الطبية المقررة.

نظام دراسة التمريض السريع

يختلف نظام الدراسة فِيْ برنامج التمريض المعجل عن برنامج البكالوريوس العادي ونقاط الاختلاف هِيْ

يعتمد نظام التسريع على تسجيل المقررات المختارة من استمارة التسجيل خلال الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي

يختلف نظام الدفع المالي فِيْ النظام حيث يتطلب من المتعلم دفع رسوم الدورة قبل بدء الدراسة.

عدد الساعات المعتمدة 104 ساعة تليها 12 ساعة فِيْ الأسبوع تسمى ساعات التدريب لمدة 6 أشهر.

يحظر التغيب عن المحاضرات النظرية لأكثر من 25٪ من عدد الأيام.

لذلك نصل إلى نهاية هذا المقال حول ماهِيْة التمريض المعجل، حيث عرض المقال تفاصيل حول شروط التمريض والقبول فِيْ هذا التخصص بالإضافة إلى نظام الدراسة والمقررات المراد دراستها فِيْه.