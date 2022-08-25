ما هُو الجيل “زد” وكَيْفَ يواجه التضخم .. سر السلع الفاخرة

ابتكر شباب الجيل Z حيلة ذكية لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة الأخيرة، وهِيْ إعادة بيع السلع الكَمْالية لعام 2022.

الجيل Z هُو الجيل الذي يتبع جيل الألفِيْة سواء ولد فِيْ منتصف التسعينيات أو من الألفِيْة الثانية، وهم بارعون فِيْ استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنية، ولهم بصمة قوية فِيْ التحول الرقمي عالميًا.

يتحول الجيل Z مؤخرًا إلَّى “التسوق للبيع” لأزياء المصممين، وفقًا لتقرير إعادة البيع الفاخر لعام 2022 الصادر عَنّْ RealReal.

يرى المستهلكون الذين يبلغون من العمر 25 عامًا أو أقل أن إعادة البيع هِيْ رياضة، حيث يشترون السلع الفاخرة المستعملة لبيعها لاحقًا بأسعار أعلى.

وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه أصبح سائدًا بشكل خاص مع تصاعد مشكلة التضخم.

شهدت منصة “ريال ريال”، وهِيْ موقع شحن على الإنترنت، قفزة بنسبة 50٪ خلال النصف الأول من العام الجاري فِيْ إعادة بيع البضائع المشتراة عبر الموقع من قبل عملاء ينتمون إلَّى الجيل Z، بحسب ساشا سكودا، مديرة أولى البضائع النسائية. فِيْ الشركة. .

وقالت سكودا فِيْ رسالة بالبريد الإلكتروني “الشيء المثير للاهتمام حقًا بشأن هؤلاء الأشخاص هُو أنهم يعيدون بيع ما يشترونه أسرع بكثير من أي مجموعة أخرى”.

تشمل العلامات التجارية البارزة التي يبيعها Generation Z ماركات الأزياء Prada و Reformation. واحدة من العلامات التجارية التي شهدت الكثير من عمليات الشراء هِيْ Balenciaga، التي ارتفعت سمعتها من خلال الترويج لها مع اثنين من المشاهِيْر، كيم كارداشيان وجوستين بيبر. بالنسبة للمجوهرات، تحتل العلامة التجارية “كارتييه” مكانة عالية.

ينجذب عملاء الجيل Z إلَّى التصميمات الممتعة والخفِيْفة غير الرسمية مثل التنانير القصيرة مقابل السراويل التقليدية التي يفضلها جيل الألفِيْة.