ما هُو الحكَمْ على قاتل نيرة محمد عادل

ما حكَمْ قاتل نيرة محمد عادل قُتلت الطالبة المصرية نيرة أشرف يوم الاثنين 20 يونيو على يد زميلتها فِيْ نفس الجامعة، وتم ذبحها أمام الجميع، وفِيْ هذا الوقت يتم النظر فِيْ القضية من قبل المحاكَمْ المختصة، ومن خلال هذا سنتعرف على الأمر.، إلا .

من هِيْ نيرة اشرف –

نيرة أشرف عبد القادر طالبة جامعية فِيْ كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة المنصورة، تبلغ من العمر حوالي 21 عامًا، أثناء ذهابها للجامعة يوم الاثنين 20 يونيو 2022 م. لتقدم للامتحانات فِيْ نهاية العام تعرضت للطعن عدة مرات فِيْ مناطق متفرقة من جسدها، بذبحها بدم بارد على يد زميلها فِيْ نفس التخصص وفِيْ نفس الجامعة أمام الحرم الجامعي.

سيرة نيرة اشرف

أهم المعلومات المتعلقة بالطالبة المصرية نيرة أشرف نوردها فِيْ النقاط التالية

الاسم الأول والأخير نيرة أشرف عبد القادر.

الاسم الانكليزي نيرة عبد القادر.

اسم الأب أشرف عبد القادر.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد ولدت نيرة عام 2000 م.

مكان الميلاد الحَلْة، مصر.

مكان الاقامة المنصورة – مصر.

تاريخ الوفاة 20 يونيو 2022 م

سبب الوفاة عدة طعنات بآلة حادة.

العمر عند الوفاة 22 سنة.

الجنسية مصري.

الديانة مسلم.

الاسم سوني.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المؤهلات العلمية طالب جامعي تخصص علم الاجتماع.

ألما ماتر كلية الآداب – جامعة المنصورة

اللغة الأم العربية – اللهجة المصرية.

من هُو محمد عادل قاتل نيرة

قتل محمد عادل، الطالب فِيْ الثانية والعشرين من عمره، والذي يدرس بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ويقيم بالمحَلْة بمحافظة الغربية، زميلته نيرة أشرف التي لم تبلغ الثانية والعشرين من عمرها، أمام الجميع بعد رفض التواصل معه.

ما حكَمْ قاتل نيرة محمد عادل

حكَمْ على محمد عادل قتال نيرة بالإعدام شنقا خلال جلسة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين المري المستشار سعيد الصمدوني يرافقه المستشار محمد الشرنوبي وهشام غيث والأمين محمد جمال ومحمود عبد. – الرازق، حيث اتهمت المحكَمْة محمد عادل بقتل نيرة أشرف عمدا، التي قررت قتلها انتقاما من الضحية بعد أن رفضت الضحية الارتباط به.

من هُو محامي قاتل نيرا –

يتم عرض أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالمحامي المتوقع لقاتل نيرة فِيْ الاستئنافات والاستئنافات التالية وما إلى ذلك. فِيْ الأسطر التالية

الاسم فريد الديب.

الاسم الانكليزي فريد الديب.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1943 م.

مكان الميلاد جمهُورية مصر العربية.

الاقامة القاهرة / جمهُورية مصر العربية.

العمر 79 سنة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة المصرية والإنجليزية.

الديانة مسلم.

العقيدة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

المؤهلات درس فِيْ كلية الحقوق وتخرج منها عام 1963 م.

المهنة محام.

سنوات النشاط بدأ العمل فِيْ المجال القانوني منذ عام 1963 م. حتى اليوم.

كلام رئيس المحكَمْة المستشار بهاء الدين المري

افتتح رئيس المحكَمْة جلسة الحكَمْ على القاتل محمد عادل بعبارات مؤلمة تتعلق بالفساد الاجتماعي السائد فِيْ المجتمعات العربية فِيْ هذا الوقت، وذلك على النحو التالي

فِيْديو الحكَمْ على قاتل نيرة أشرف محمد عادل

يمكن مشاهدة اللحظات الأخيرة من الحكَمْ على محمد عادل قاتل نيرة أشرف بالفِيْديو أدناه

لذا؛ وصلنا إلى ختام مقال حول ماهِيْة الحكَمْ على قاتل نيرة محمد عادل، التقينا من خلاله نيرة أشرف، الطالبة المصرية التي قُتلت غدراً على يد زميلها الطالب محمد عادل أمام جامعة المنصورة. وتعلمنا أيضًا عن الحكَمْ المتوقع لقاتل نيرا.