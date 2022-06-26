ما الفرق بين ألوان قوس قزح وعلم المثليين منذ وقت ليس ببعيد، رفعت العديد من الأحداث المتعلقة بالمثليين، مثل اليوم العالمي ودعم منصة ديزني لهُويتهم المزيفة من خلال أفلام الرسوم المتحركة، راية علمهم الذي يشبه إلى حد بعيد ألوانه. سنتعلم الفرق بين كل منهم، كَمْا سنناقش معاني هذه الألوان.

قوس قزح

قوس قزح ظاهرة طبيعية تتشكل نتيجة انكسار وتحَلْل ضوء الشمس من خلال قطرات المطر، ولا تحتوي الألوان على أي مؤشر، فهِيْ مجرد ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة انكسار الضوء.

مثلي الجنس

علم المثليين، أو ما يسمى بعلم LGBT، هُو علم المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس، وهذا العلم مرتبط أيضًا بحقوق نشطاء LGBT، كَمْا يزعمون، والجدير بالذكر أن هذه الحركات نشأت فِيْ شمال كاليفورنيا، ومن هناك ينتشر فِيْ جميع أنحاء العالم، ويتكون علم المثليين من ستة ألوان “أحمر – برتقالي – أصفر – أخضر – أزرق – بنفسجي”.

مفهُوم ألوان العلم مثلي الجنس

يتكون علم المثليين من ستة ألوان كَمْا ذكرنا أعلاه، ولكل لون من هذه الألوان معنى حسب اعتقاد الرجل المثلي، وتتمثل هذه الدلالات فِيْ الأسطر التالية

الأحمر علامة الحياة.

البرتقالي علامة الجرأة.

الأصفر علامة على ظهُور الناس حيث أنه رمز لأشعة الشمس.

الأخضر علامة الطبيعة.

الأزرق علامة على السلام والوئام.

البنفسجي علامة الروح.

ما هُو الفرق بين ألوان قوس قزح وعلم مثلي الجنس

الفرق بين قوس قزح وعلم المثليين هُو أن قوس قزح يتكون من سبعة ألوان، بينما يتكون علم المثليين من ستة ألوان فقط وألوان قوس قزح هِيْ “أحمر – برتقالي – أصفر – أخضر – أزرق – سماوي – بنفسجي” بينما ألوان قوس قزح كالتالي يتم تمثيل علم المثليين بما يلي “أحمر – برتقالي – أصفر – أخضر – أزرق – بنفسجي” وألوان قوس قزح ليس لها معنى، على عكس علم المثليين جنسياً.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال حول ما هُو الفرق بين ألوان قوس قزح وعلم المثليين الذي تعلمنا من خلاله عن قوس قزح وسبب هذه الظاهرة، بصرف النظر عن علم المثليين، وما هِيْ معاني الألوان من علوم المثليين، باستثناء الاختلاف بينهما.