ما هُو الفرق بين القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والمحافظ

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري بالإنابة.

بعد يوم من قبوله اعتذار واستقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي المصري الذي شغله لمدة سبع سنوات.

التقى الرئيس المصري، اليوم الخميس، بحسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأكد خلال الاجتماع على ضرورة تطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوفِيْر مصادر مختلفة للموارد من العملات الأجنبية.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل على توفِيْر المناخ المناسب.

يتساءل البعض لماذا عين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي بالوكالة وليس محافظا للبنك المركزي فِيْ التقرير التالي نرصد لكَمْ الفرق بين القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ومحافظ البنك المركزي.

الفرق بين القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ومحافظ البنك المركزي من حيث المدة

وبموجب القانون المصري المنظم لعمل البنك المركزي، فإن مدة محافظ البنك المركزي هِيْ 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما تكون مدة محافظ البنك المركزي بالوكالة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

الجانب القانوني بين محافظ البنك المركزي ونائبه

قانونيا، يصدر قرار تعيين محافظ البنك المركزي أو القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وفقا للقانون، ولكن فِيْ حالة تعيين محافظ البنك المركزي، لا بد من الدعوة إلَّى جلسة فِيْ حصول مجلس النواب على موافقة أغلبية الأعضاء على قرار تعيين محافظ البنك المركزي بخلاف القائم بالأعمال الذي لا يتطلب موافقة مجلس النواب.

اعتبر الدكتور معتصم الشهِيْدي الخبير المالي أن السبب الرئيسي لصدور قرار بتعيين حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي بالإنابة وليس محافظاً يعود إلَّى عدم موافقة مجلس النواب المصري فِيْ هذه الحالة. قرار تعيين القائم بالأعمال.

وأضاف لـ “العرب اليوم نيوز” أن عقد جلسة لمجلس النواب للحصول على موافقة الأعضاء على تعيين محافظ يتطلب وقتا، على عكس حَقيْقَة أن مجلس النواب المصري حاليا فِيْ إجازة نيابية حتى أكتوبر، وهُو ما يتطلب الكثير من الوقت فِيْ حالة صدور قرار بتعيين محافظ.

ما هِيْ الشروط الواجب توافرها فِيْ محافظ البنك المركزي وفق القانون

أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين حسن السيرة والسلوك أن لم يصدر بحقه حكَمْ نهائي فِيْ جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو شهر إفلاسه. ألا يكون قد فصل من العمل بقرار أو حكَمْ تأديبي ألا يكون هناك تضارب فِيْ المصالح مع واجباته أو مع الجهة التي يعمل بها أن لا يمتلك هُو أو زوجته أو أولاده القصر حصصًا فِيْ أحد الجهات المرخص لها، وفِيْ حالة امتلاكه أو زوجته أو أولاده لأسهم، يجب التصرف فِيْها خلال شهرين من التعيين. لا يجوز له الجمع بين عضويته فِيْ مجلس الإدارة والعضوية فِيْ أحد مجالس إدارة الجهات المرخصة عدم الجمع بين عضويته فِيْ مجلس الإدارة والعضوية فِيْ أي حزب سياسي

للمحافظ أن ينيب أحد نوابه أو وكلائه فِيْ بعض الاختصاصات، وعليه أن يخطر مجلس الإدارة بذلك.

من هُو حسن عبدالله محافظ البنك المركزي بالوكالة