ما هُو برنامج تطوير الخريجين 2022 صندوق الاستثمارات

ما هُو برنامج تطوير الاستثمار للدراسات العليا 2022 برنامج تطوير الدراسات العليا هُو أحد البرامج التي يصدرها صندوق الاستثمارات العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تهدف البرامج إلى تدريب وتطوير الخريجين فِيْ مختلف المجالات، ومن خلالها سنتحدث عن ماهِيْة برنامج تطوير الدراسات العليا وأهم شروط التقديم للبرنامج.

ما هُو صندوق الاستثمار لبرنامج الدراسات العليا 2022

يعد برنامج تطوير الدراسات العليا الصادر عن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السَعُودِيْة من أهم البرامج التي تساهم فِيْ تنمية القدرات الوطنية داخل المملكة وتنميتها لتكون مناسبة للسوق السعودي. يتعاون وينسق مع العديد من الجامعات المعروفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

جدول برنامج تطوير الدراسات العليا بالمملكة العربية السَعُودِيْة 2022

يتضمن تقويم برنامج الدراسات العليا ما يلي

يبدأ التقديم الأحد 22 مايو 2022 م

آخر مَوعِد لتقديم الطلبات ينتهِيْ التقديم يوم الخميس 30 يونيو 2022 م.

بداية التعليم يبدأ تعليم الخريجين يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 م.

أجزاء من برنامج تطوير الدراسات العليا 2022

يشتمل البرنامج على العديد من التخصصات والقطع المتوفرة وهِيْ كالآتي

استثمار.

إدارة الأعمال.

الأمن السيبراني والمعلوماتية.

التمويل.

السياسات العامة.

المشاريع والخدمات الاستشارية.

التدقيق الداخلي.

مزايا برنامج تطوير الدراسات العليا 2022

يقدم برنامج تطوير الدراسات العليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من المزايا للمتقدمين وهِيْ

يمنح البرنامج مكافآت مالية ورواتب تنافسية لخريجي البرنامج.

يحصل الخريج على شهادة تخرج معتمدة عند الانتهاء بنجاح من البرنامج.

تزويد مقدم الطلب بالتأمين الصحي المعتمد.

يتميز بتقديم إجازة مدفوعة الأجر للمتدربين.

شروط تقديم الطلب من خلال برنامج تطوير الدراسات العليا 2022

للتقدم لبرنامج تطوير الدراسات العليا، يجب استيفاء عدد من الشروط على النحو التالي

الجنسية السَعُودِيْة يشترط.

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير فِيْ أي مجال جامعي.

لا يتطلب خبرة سابقة.

إذا كانت هناك خبرة عملية يشترط ألا تتجاوز سنة واحدة.

إثبات معرفة اللغة الإنجليزية من خلال شهادة (IELTS أو TOEFL).

أن يكون لديك معدل تراكَمْي لا يقل عن (3.75 من 5) أو ما يعادله (2.75 من 4) أو (5 من 7) أو (7 من 10).

دليل تطوير برامج الدراسات العليا. pdf

يمكنك تحميل ملف برنامج تطوير الدراسات العليا لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السَعُودِيْة مباشرة “” حيث الدليل الخاص بآلية التقديم وشروط التقديم وأهم مميزات البرنامج وأهدافه وكل شيء. معروض. المتعلقة به.

رَابِطْ التقديم لبرنامج تطوير الدراسات العليا

يمكن الدخول مباشرة من خلال رَابِطْ التقديم لبرنامج تطوير الدراسات العليا الصادر مباشرة من صندوق الاستثمار “” حيث يتم اتباع جميع إجراءات التسجيل ومراعاة شروط وأحكام البرنامج والتأكد من استكَمْال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح و المستندات المطلوبة مرفقة بالحقول المحددة.

وفِيْ نهاية المقال تعرفنا على ما هُو برنامج تطوير الدراسات العليا 2022 وصندوق الاستثمار وماهِيْ شروط التقديم للبرنامج وأهم مميزاته.