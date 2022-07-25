ما هُو رقم حساب المواطن واتساب للشكاوى والاستفسارات عبر خدمة المستفِيْدين صوتك مسموع

هناك العديد من البرامج التي تقدم المساعدة للناس، مثل برنامج حساب المواطن، وهُو أحد برامج الدعم التي عملت الحكومة السَعُودِيْة على وضعها من أجل تحسين الظروف المادية والمعيشية للمواطنين، ويساعد الناس. الذين يستوفون جميع الشُروطْ، ولهذا السبب، من خلال هذه المقالة، سنشرح رقم حساب المواطن على WhatsApp.

رقم حساب الواتس اب للمواطن

يمكن للمستفِيْدين من حساب المواطن الراغبين فِيْ معرفة كل المعلومات المتعلقة بالبرنامج التواصل مع المسؤولين عنه من خلال رقم الواتساب 19912.

اشترك فِيْ برنامج حساب المواطن

للتسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن، يجب عليك التأكد من استيفاء جميع الشُروطْ الموضوعة لهذا الأمر، وفِيْما يلي طريقة التسجيل الصحيحة للبرنامج، وهِيْ كَمْا يلي

أولا تدخل بوابة الحساب مواطن.

انقر فوق كلمة سجل جديد.

أدخل رقم التعريف.

تقوم بإدخال جميع بيانات المستفِيْد من تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول وتأكيده ثم رمز التحقق.

أدناه، أنت توافق على شُروطْ وأحكام التسجيل.

التسجيل ليس ضمن بوابة حسابات المواطنين.

يعمل النظام أيضًا على تأكيد بيانات الفرد.

أدخل كلمة المرور التي تتلقاها عبر رسالة نصية.

قم بتغيير كلمة المرور وتأكيدها.

إنهاء تسجيل حساب المواطن.

شُروطْ حساب المواطن

أصدرت الجهة المسؤولة عن دعم حساب المواطن بعض الشُروطْ اللازمة للتسجيل فِيْ البرنامج، وإليكَمْ هذه الشُروطْ، وهِيْ كالتالي

أولاً أن يكون سعودي الجنسية.

تقديم كافة المعلومات وكذلك البيانات المطلوبة عن العمل.

وجود حساب مصرفِيْ لدى الفرد.

إبراز بطاقة الأحوال الشخصية لمقدم الطلب.

ألا يزيد الراتب عن 20 ألف ريال.

الاستقلال الفردي من 18 إلى 24 عامًا.

اتصل ببرنامج حساب المواطن

وأوضحت الجهات المختصة المسؤولة عن حساب المواطن أنه يمكن للمواطنين التواصل مع البرنامج، ويتم ذلك من خلال وسائل اتصال متعددة عبر رقم الهاتف 19912، أو عبر الموقع الإلكتروني على منصة تويتر، الذي يتلقى الاستفسارات والشكاوى، ويجيب على الجميع. الأسئلة وتلقي الاقتراحات، ويمكنك أيضًا التواصل معهم من خلال خدمة سماع صوتك، بحيث يمكنك الرجوع إلى أي بيانات أو حتى معلومات يحتاجها الفرد.